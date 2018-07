El pilar de set folrat i el nou de vuit esdevenen protagonistes

260x366 La Colla Vella dels Xiquets de Valls s'apunta el tercer 9d8 de la temporada / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS La Colla Vella dels Xiquets de Valls s'apunta el tercer 9d8 de la temporada / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

L'actuació que van protagonitzar dissabte els Castellers de Sant Pere i Sant Pau ha sigut una de les més comentades del cap de setmana gràcies a la revàlida del pilar de set amb folre. El castell de més valor el va descarregar la Colla Vella dels Xiquets de Valls en la commemoració del cinquantè aniversari dels habitatges de la colla. Els rosats van seguir rodant l'estructura del nou de vuit de cara a alçar-la enguany un pis més. La diada més completa va ser la que es va fer a Sant Cugat, on les dues colles convidades, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona, van aconseguir dibuixar aletes de nou pisos.



Després de descarregar el pilar de set folrat en el seu local d'assaig, fent servir la xarxa de protecció, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau van triar l'emblemàtica plaça del Catllar per dur-lo a plaça per primer cop enguany. L'espadat de set pisos, el cinquè del seu historial –en què n'han descarregat quatre– va esdevenir també el més matiner, i es va avançar un mes i mig al que van assolir l'any passat en l'actuació de la Diada Nacional. Els tarragonins van repetir la seva millor actuació quan van descarregar la clàssica de castells de vuit, una actuació que enguany podrien superar si aconsegueixen estrenar alguna de les estructures de futur que fa temps que assagen. Van compartir plaça amb uns sòlids Xiquets de Reus, que van completar la tripleta de castells de vuit, i amb els Xiquets del Serrallo, que segueixen treballant per donar sortida a les estructures de la gamma alta de set.



Després de fer una cercavila pel barri d'habitatges fundat per la colla ara fa cinquanta anys, on els castellers que hi viuen van ser els protagonistes, i de descobrir una placa commemorativa del cinquantè aniversari de la Cooperativa de Vivendes, la Colla Vella dels Xiquets de Valls va plantar-se a plaça per seguir preparant una temporada que promet ser molt vistosa. Els rosats van descarregar el tres de nou amb folre en el primer torn i el nou de vuit, el tercer del curs, en segona ronda. L'única taca de la diada va ser un intent desmuntat de quatre folrat que va donar pas al quatre de vuit amb el pilar i el pilar de sis final. Al seu costat hi van actuar els Castellers de Lleida, que van rubricar el segon dos de set i el tercer quatre de vuit de la temporada.



Si bé no hi va haver cap èxit destacable, la diada més completa de la jornada de dissabte la van gaudir els aficionats que van seguir l'actuació castellera de Sant Cugat del Vallès. Amb dues colles de gamma extra convidades, tothom esperava veure-hi castells de nou pisos, i així va ser. Els Minyons de Terrassa van ser els únics que es van atrevir amb una construcció nova, el tres de vuit amb agulla, si bé el castell va quedar només carregat. Abans havien descarregat el dos de vuit folrat i el tres de nou amb folre. La Colla Jove Xiquets de Tarragona va optar pel quatre de vuit amb el pilar i el cinc de vuit després d'apuntar-se el tres de nou amb folre. La colla local, els Castellers de Sant Cugat, va completar els dos castells bàsics de vuit, però van abaixar el llistó en el tercer torn quan van rodar l'estructura del set de set, una de les que podrien alçar un pis pròximament.



Fira de Sant Jaume

Dissabte, 21 de juliol, el Catllar

Castellers de Sant Pere i Sant Pau: 3d8, 2d7, 4d8, P7f, 5 P4

Xiquets de Reus: 3d8, 2d8f, 4d8, 2 P5, 4 P4

Xiquets del Serrallo: 4d7, 4d7a, 3d7, P5



Diada de les Vivendes

Dissabte, 21 de juliol, Valls

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 3d9f, 9d8, id 4d9f, 4d8p, P6

Castellers de Lleida: 2d7, 4d8, 4d7a, 3 P4



Diada castellera

Dissabte, 21 de juliol, Sant Cugat del Vallès

Castellers de Sant Cugat: 3 P4, 3d8, 4d8, 7d7, P5

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 2 P4, 3d9f, 4d8a, 5d8, P7f, 4 P4

Minyons de Terrassa: 2 P4, 2d8f, 3d9f, 3d8a c, V5