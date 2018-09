Les principals novetats del cap de setmana

Encara amb la ressaca de la intensitat de l'agost i la posada a punt de les colles del nord casteller en la tornada de vacances, el cap de setmana només ha comptabilitzat dos castells de nou. De totes maneres també hi ha hagut colles de set que han realitzat estrenes que repassem a continuació:

Els Saballuts tornen a fer l'aleta als nou pisos

Després d'un primer tram de temporada amb molta feina de renovació de troncs a l'assaig, els Castellers de Sabadell han pogut recollir, en part, els fruits a plaça. Els de la camisa verda arribaven a l'actuació de Festa Major amb la intenció de fer-hi tant el tres com el quatre de nou amb folre, a més del 7d8. D'entre aquests castells, només van poder carregar el 4d9f en la seva primera aleta en un castell de nou enguany.

Els Margeners estrenen 3d7 i 4d7

Des del 2015, quan van descarregar els últims castells de set i mig del seu historial, els Margeners de Guissona han tingut més dificultats per completar els castells de set amb més regularitat. De totes maneres, cada any n'han pogut descarregar alguns. Aquesta temporada els primers castells de set han arribat el cap de setmana amb l'actuació de Festa Major de Guissona, on van poder completar el 3d7 i el 4d7.

Triplet d'estrenes dels Torraires

Els Torraires de Montblanc han aconseguit completar aquest cap de setmana la millor actuació des del 1999. El castell més destacat va ser el 3d7, acompanyat de dos castells de la gamma alta de sis, el 5d6 i el 2d6, a més del Pd5 final. L'actuació, per tant, va comptar amb tres estrenes de cop perquè, d'entre aquests castells, enguany només havien completat el 2d6.