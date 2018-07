Anna Puigdemont: "Com més massiva sigui la manifestació de dissabte, potser des d'Alemanya veuran amb uns altres ulls el que reclamem"

La germana de Carles Puigdemont, Anna Puigdemont, anima a participar a la manifestació de dissabte a Barcelona com a resposta a l'anunci de la petició d'extradició de l'expresident. "Com més massiva sigui la manifestació de dissabte, potser des d'Alemanya veuran amb uns altres ulls el que reclamem. Si la gent continua persistint i sortint al carrer, ho tindran en compte", ha afirmat.

En aquest sentit, el president de l'ANC a Girona, Àdam Bertran, ha criticat que "és absurd que el capo segons Llarena sigui jutjat per malversació i no per rebel·lió". "Això els hauria de fer reflexionar de fins a quin punt pot arribar l'absurd de tot plegat", ha indicat abans d'afegir que no acceptaran "un judici contra Puigdemont" i que només acceptaran "que torni en plena llibertat".

La germana de Puigdemont ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa per presentar els autobusos organitzats des de les comarques gironines per assistir a la manifestació de dissabte a Barcelona. El president d'Òmnium Cultural Gironès, Sergi Font, ha recordat que han organitzat aquesta mobilització "per exigir la llibertat dels presos polítics i exiliats, i per exigir que organitzar un referèndum i posar unes urnes no és delicte".

De moment, hi ha organitzats més d'una vintena d'autobusos que sortiran de diverses ciutats gironines. En el cas de Girona, sortiran a dos quarts de cinc de la tarda des de Fontajau, i des de Figueres sortiran a les quatre de la tarda des de davant de l’Institut Olivar Gran a l’avinguda M. Àngels Anglada.