Arrencar cebes a la Renfe

Els usuaris del tren de mitja distància que uneix Girona i Barcelona es van trobar diumenge a la tarda amb els vagons absolutament atapeïts de gent i els viatgers amuntegats als passadissos. Els diumenges els trens fan curt, i amb la cancel·lació de serveis d’AVE els vagons no donen l’abast. Una de les usuàries, la Míriam, penjava aquesta imatge al seu compte de Twitter per denunciar una situació que troba intolerable, i feia broma: “El joc d’arrencar cebes”. Quina multa caurà als gestors de Renfe per permetre aquest risc sanitari? Algú s’imagina què passaria si aquesta situació es donés en un cinema o en un teatre?