Buscant un espai Al gran aparador del MWC

Tot i que avui dia els nous productes que es treuen al mercat es difonen sovint via internet i molts negocis també es tanquen a cop de clic, cap empresa tecnològica relacionada amb la telefonia mòbil vol perdre’s l’oportunitat de ser físicament al MWC de Barcelona. El gran nombre de visitants que atrau de tot el món, el prestigi que ha adquirit i el ressò mundial que obté tot el que s’hi presenta fan d’aquest congrés un aparador únic de novetats en el camp de la tecnologia i una plataforma per posar en contacte empreses i clients i tancar negocis cara a cara. Aquest any quatre empreses de les comarques gironines tindran estand al costat de les firmes més prestigioses del sector durant el Mobile, del 26 de febrer a l’1 de març.

Dronpixel, vídeo i imatge aèria

Dronpixel, de Riudellots de la Selva, serà al MWC com una de les nou empreses seleccionades -d’un total de 200- per Catalonia Smart Drones, un clúster de la Generalitat per potenciar aquest sector. Es dedica al vídeo i a la fotografia aèria i aquesta serà la segona vegada que seran al MWC. “És una notícia fantàstica per a nosaltres. La repercussió mediàtica de ser al MWC és impagable i només per això ja val la pena ser-hi, perquè a nosaltres ens representa un esforç”, explica Lluís Barcons, CEO de l’empresa. Dronpixel va ser creada fa quatre anys per dos socis, Barcons i David Vilardell, ara són quatre treballant-hi i es plantegen fitxar algú més. “Estem molt contents i la línia que seguim és creixent. Dediquem molts esforços a l’R+D i aquest any volíem presentar-hi una novetat però al final no hi hem arribat a temps. Esperem poder-ho fer l’any vinent”, diu Barcons. Dronpixel es dedica també a inspeccions aèries com ara per a companyies elèctriques, i treballen per desenvolupar un sistema per fer reconeixement d’imatge a través de drons. Han col·laborat amb la UdG per estudiar la mobilitat del turisme al centre de Girona i saber les rutes que segueixen els turistes després de visitar la catedral. “Ho hem de fer amb càmeres fixes perquè la legislació espanyola actual no ens permet aixecar un dron”, lamenta Barcons, que espera que l’experiència al MWC sigui fructífera. “Bàsicament, el primer any fas contactes però no contractes. Esperem que aquest any en cristal·litzi algun”. Barcons ja havia anat al MWC com a visitant. “És com si vas a veure un partit de futbol com a espectador o si estàs a la banqueta i tens la possibilitat de sortir a jugar”, conclou.

Sixtemia Mobile Studio

Sixtemia Mobile Studio és una empresa de Girona especialitzada a desenvolupar aplicacions mòbils per a dispositius iOS -per a iPhone i iPad- i Android - smartphones i tauletes- per ajudar els clients a obrir el canal mòbil. Desenvolupen tant aplis per al gran públic -ja siguin catàlegs de moda per a firmes com Rosa Clará, Kin Cosmetics i WineIsSocial- com per a empreses. En aquest camp, creen eines per millorar processos, com ara aplicacions perquè els comercials entrin les comandes, i la productivitat. “Ajudem a eliminar tràmits que fins fa no gaires anys es feien en paper i a fer més àgil la informació dins de les empreses”, explica Josep Maria Teixidor, soci fundador de l’empresa, juntament amb Marc Coll. “Per a nosaltres, el MWC és una gran oportunitat per ensenyar el nostre treball, obrir-nos a nous mercats i alhora posar-nos al dia”, afegeix Teixidor.

Sixtemia es va crear fa deu anys només amb els dos socis fundadors. Avui tenen onze treballadors i, des de fa un any, tenen un equip de testing per provar les aplicacions i detectar-ne els errors, cosa que tenen “poques empreses” amb les seves dimensions. Serà el sisè any que van al MWC. En aquesta edició no tenen cap novetat. “Al marge dels resultats tangibles, hi ha el prestigi que dona ser en aquest congrés, on no hi pot ser tothom que vol”, diu Teixidor, que admet que els ha ajudat a guanyar clients “sobretot d’aquí però també alguns de fora”.

Nexus Geographics

Per a Nexus Geographics, empresa de referència en geolocalització fundada a Girona fa 20 anys per David Comas i Francesc Varela, i que ja té seus a Barcelona i Madrid, aquesta no serà la primera vegada que tindran estand al MWC. Hi són des de fa quatre anys i en aquesta ocasió hi presentaran quatre aplicacions, entre les quals la que ja utilitza un dels portals més importants de l’Estat, Pisos.com, per facilitar als usuaris la cerca d’habitatge a través d’un innovador mapa d’edificis en 3D. David Comas explica que aquest mapa afegeix funcionalitats per filtrar els pisos, com ara la possibilitat de dibuixar la zona on es busca casa, la possibilitat de veure els edificis en 3D i rotar el mapa, i una fitxa de cada oferta amb dades i fotos. “La novetat d’aquesta tecnologia és la seva capacitat per combinar big data amb mapes 3D”, diu Comas.

Des del gener aquesta tecnologia per a ordinador, smartphone o tauleta permet accedir a totes les zones urbanes. Per a Nexus Geographic, el MWC ha de servir de llançament comercial d’aquesta eina i per estrendre-la a nous clients, com banca, logística, transports, seguretat i emergències, entre altres. L’aplicació ha sigut desenvolupada per la plataforma de mapes Cercalia.com (propietat de Nexus Geographics), que dona servei de geolocalització a més de 1.000 empreses, gràcies als seus mapes que cobreixen gairebé tot el planeta.

OTCEngineering, connectivitat

També repetirà aquest any al MWC, i serà la cinquena presència, l’olotina OTCEngineering, fundada fa 9 anys i que es dedica a ajudar les empreses, a digitalitzar els productes o serveis a través de la connectivitat. Amb seu a Olot, Barcelona i aviat a l’Índia, l’empresa compta entre els seus productes d’èxit amb una aplicació que permet que les motos tinguin el mateix nivell de prestacions que un cotxe pel que fa a navegació i sistema d’entreteniment. Lluís Olivet, gerent d’OTCEngineering, destaca també una altra solució de connectivitat seva, Torrot Kids, que permet als pares controlar la potència, velocitat o altres paràmetres d’ús la moto als seus fills, i fins i tot parar la moto per motius de seguretat.