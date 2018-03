Busquen un home que va caure d'un ferri, a prop de Palamós

Salvament Marítim busca des d'ahir un home jove que va caure d'un ferri, a unes quatre milles de Palamós. Per causes que es desconeixen el jove va caure per la borda cap a les quatre de la tarda. Els responsables del vaixell van buscar-lo per la zona i van avisar el Salvament Marítim, però no el van poder trobar.

Des de primera hora del matí han reprès la recerca una embarcació, diversos pesquers i un helicòpter de Salvament Marítim, a més de dotacions i efectius dels GRAE, els Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Civil.

L'home, del qual només se sap que era jove, viatjava al ferri 'Crise Roma', de Grimaldi Airlines, que feia la ruta entre Civitavecchia, a prop de Roma, i Barcelona.