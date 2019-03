Cadaqués no vol vendre l’ànima

El crit de “Ja n’hi ha prou” ha ressonat aquest matí pels carrers de Cadaqués (Alt Empordà). Més d’un centenar de persones s’han concentrat a la plaça del passeig del municipi per reclamar que s’aturin “els projectes urbanístics” que preveuen aixecar 400 noves cases en diversos indrets de la població com ara Sant Baldiri, Es Llané o Caials. “No és just que els promotors desfigurin la silueta de Cadaqués per sempre i, menys, quan això significa destruir terrenys amb un alt valor natural i paisatgístic”, ha proclamat Eduard de Ribot, advocat de la plataforma SOS Costa Brava i dels Amics de la Natura de Cadaqués, les dues entitats convocants de la mobilització.

La concentració estava encapçalada per tres pancartes amb els lemes “SOS Costa Brava”, “Respectem sa moratòria” i “400 noves cases, Cadaqués vendrà la seva ànima” i ha acabat, precisament, davant de les obres que s’estan fent a Sa Guarda. En aquest espai es volen construir 104 cases i un hotel, i la setmana passada van entrar les primeres màquines per començar els treballs. Els promotors tenen els permisos per construir des del 2013, però només tenen llicència per urbanitzar els terrenys de 14.000 metres quadrats. En canvi, no tenen llicència per edificar, ja que és un dels espais afectats per la moratòria de la Generalitat, que ha deixat en suspens les sol·licituds de noves llicències i les que estan en tràmit. “Si tiren endavant les obres afectaran a 17 km de pedra seca, 55 clopers, 8 barraques de pastos i més d’un miler d’oliveres”, ha insistit De Ribot.

En els últims mesos les associacions ecologistes han instat les administracions a “aturar les obres”, però han lamentat que “ni la Generalitat ni l’Ajuntament” no han donat resposta a les seves sol·licituds. No obstant això, les dues administracions han assegurat que no poden aturar les obres d’urbanització dels terrenys perquè tenen llicència. De fet, el secretari d’Hàbitat Urbà, Agustí Serra, va afirmar fa unes setmanes que “era difícil aturar-ho”, però que estudiaran la possibilitat de reduir el sostre i la densitat. Aquest és un dels sectors inclosos en la moratòria del Govern que servirà, precisament, per analitzar més de 180 sectors urbanitzables de la Costa Brava. Un cop estudiats, el govern pot prendre tres decisions: que es mantinguin les condicions de les obres, que es proposin mesures correctores per reduir l'impacte ambiental i paisatgístic o que es desclassifiqui el sòl.

Per la seva banda, els propietaris de Sa Guarda han defensat que tot el projecte és “el màxim de respectuós amb el medi ambient” i que “han reduït la superfície constructiva”. "A més, hem obert un vial per descongestionar el trànsit del municipi i hem multiplicat per tres les zones verdes previstes: de 15.000 m2 a més de 50.000 m2”, va subratllar el president de la Junta, David Dalmau, en una entrevista a l'ARA.

Preparant les al·legacions

“Hi ha més de 400 noves cases previstes a Cadaqués. No demanem que se’n construeixin zero, però sí que se'n redueixi el nombre i, sobretot, que es facin amb criteri i sentit comú, fent estudis previs, i no a tot drap com es fa ara i amb aquests desgavells urbanístics”, ha defensat el secretari de l’Associació dels Amics de la Natura, David Tibau, que espera que el pla director urbanístic de sòls no urbanitzables que prepara la Generalitat doni resposta a les seves sol·licituds. En aquest sentit, Marta Ball-llosera, portaveu de l’IAEDEN - Salvem l’Empordà, ha anunciat que totes les entitats que integren la plataforma SOS Costa Brava estan preparant les al·legacions a l’avanç del pla director que determinarà les noves construccions al litoral gironí.