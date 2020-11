Demanda de més classes presencials als instituts

Professors de diversos instituts de Girona demanen que les classes de batxillerat es facin presencialment en la seva totalitat o en una proporció de més del 50%. En aplicació de les últimes indicacions del departament de Salut per evitar l’expansió de la pandèmia, molts instituts públics de la ciutat han decidit reduir al 50% les classes presencials de batxillerat. Els instituts asseguren que han pres la mesura “de manera gairebé unànime” i d’acord amb la resta de centres públics de la zona on són.

Però alguns professors sostenen que les decisions s’han adoptat majoritàriament des de la direcció, sense consultar-ne els docents, que, segons asseguren, estan a favor de la presencialitat total o màxima. Els professors es queixen que, a diferència del que s’ha decidit als centres públics, a la majoria dels privats s’ha optat per la total presencialitat, o quasi total, de manera que, al seu parer, pot suposar un avantatge per a l’alumnat dels centres privats o concertats, sobretot de cara a la preparació de la selectivitat.

Més recursos

El malestar dels professors no es limita només a la qüestió de la presencialitat de les classes. Els sindicats USTEC-STEs, CCOO, UGT i la Intersindical-CSC han signat un manifest per demanar més recursos en l’ensenyament per lluitar contra la pandèmia. El manifest es va llegir dimarts durant la concentració que els sindicats van convocar davant la seu de la Generalitat a Girona.

Els sindicats demanen a Educació la contractació de més docents i li retreuen que es limiti a adoptar mesures “d’aparador i de façana” que no ajuden a resoldre els problemes fonamentals de l’educació pública.

A banda d’augmentar la plantilla de professors, els sindicats demanen que alguns dels que fan terços de jornada passin a treballar la jornada sencera. I reiteren el desacord amb la possibilitat que els professors hagin de prendre mostres per fer PCR dels seus alumnes, perquè consideren que se n’ha d’encarregar “personal qualificat”. També s’oposen al fet que es traslladi la responsabilitat als docents en la gestió dels contactes estrets dels alumnes o en l’assessorament a les famílies sobre l’aïllament.

Al manifest, els sindicats recorden que encara no han arribat els 300.000 portàtils que el departament d’Educació havia promès per als alumnes de 3r i 4t d’ESO, ni els 85.000 previstos per als docents.