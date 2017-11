La Diputació i l’Ajuntament de Girona tornen a apostar pel festival Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show

Presentada oficialment la segona edició del festival ciclista Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, que se celebrarà del 8 al 10 de juny de l’any que ve. Es renova així l’aposta per un esdeveniment internacional que en la primera edició va aplegar 30.000 visitants a la zona del pavelló de Fontajau durant els tres dies d’activitat esportiva i comercial, 350 marques que van exposar els seus productes i va comptar amb la participació de més de 4.000 ciclistes a la quinzena de proves de totes les modalitats que es van disputar.

La presentació es va fer al pavelló municipal de Fontajau de Girona, amb la presència del president de la Diputació de Girona, Pere Vila; l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas; el representant territorial de l’Esport a Girona, Josep Pujols i el director d’operacions del festival ciclista, Oriol Sallent.

Durant l’acte s’ha anunciat l’entrada de Cannondale, la prestigiosa firma americana de bicicletes, com a espònsor principal del festival. El seu director de màrqueting, Ignacio Giménez, afirma que des de la marca “hem apostat pel concepte d’esdeveniment que Sea Otter ha sabut plasmar a la perfecció: l’aficionat al ciclisme com a eix principal de totes les activitats, des de les més competitives fins a les més lúdiques. Ens agrada aquesta proximitat amb els aficionats, és on ens trobem més còmodes. A més, ens ofereix l’oportunitat de compartir-hi experiències, ens ajuda a que provin i jutgin per si mateixos els avantatges tecnològics de les nostres bicis; és una experiència real”.

Vila, president de la Diputació i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, va subratllar que “la Sea Otter confirma que la demarcació de Girona és una destinació ciclista situada al top ten mundial degut a la seva oferta ciclable i al prestigi internacional que li donen el més d’un centenar de ciclistes professionals que viuen i entrenen a la demarcació”. Vila afegeix que “ara hem de destinar esforços per internacionalitzar el festival i consolidar-lo a àmbit europeu”.

De la seva banda, Madrenas s’ha mostrat satisfeta d’oferir de nou els recursos i equipaments de la ciutat “per acollir de nou un esdeveniment que ens posa a primera plana del ciclisme a Europa i que representa un impuls econòmic per Girona; des de l’Ajuntament hi participem amb tota la implicació perquè el seu abast és transversal, des de la vessant esportiva fins a la dinamització econòmica, passant també pel turisme”.

Finalment, Pujols s’ha mostrat convençut que l’èxit de la primera edició es veurà representada per un creixement a tots els nivells en el segon capítol del festival.

Novetats en els àmbits comercial i esportiu

D’entre les principals novetats per la segona edició de Sea Otter Europe hi ha el creixement de l’espai comercial i d’exposició, que amb 40.000 m2 dobla la superfície de l’any passat. Aquest increment es deu a l’alta demanda d’espais per part de la indústria ciclista, especialment la de marques internacionals que despleguen grans estands i requereixen molta superfície.

En l’apartat esportiu destaca l’entrada al prestigiós circuit mundial Gran Fondo World Tour de la marxa Sport No Limit Travel Cicloturista Internacional Sea Otter Europe by Ghost, que el 2018 tindrà dues etapes que recorreran les carreteres de Girona, la Costa Brava i el Pirineu i espera aplegar més de 3.000 ciclistes. També creix en notorietat internacional la prova reina de MTB, la Copa Catalana Internacional Massi Biking Point, que arribarà a Girona lluint classe 1 del rànquing de la Unió Ciclista Internacional (UCI).

A banda de nombroses exhibicions de diverses disciplines ciclistes el programa esportiu de Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show 2018 es complementa amb proves tan variades com The Pirinexus 360 Challenge, la Scott BTT Marathon by Taymory, la E-MTB Marathon amb bici elèctrica, la XCO amb bicis clàssiques, Copa Trial, Eliminator, BMX, pedalada BTT, Enduro, Descens Infantil i BTT Open Infantil, entre d’altres, a més de nombroses i espectaculars exhibicions com el Short Track, que serà una altra de les novetats de Sea Otter Europe.

