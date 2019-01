Frau i sobrecàrregues elèctriques a Girona

La companyia Endesa assegura que tots els talls de llum que es produeixen al barri de Font de la Pólvora de Girona són causats pels fraus elèctrics que hi ha en aquesta zona est de la ciutat. L’empresa ha confirmat que durant les festes de Nadal hi va haver diversos talls de llum al barri, tots per culpa de la sobrecàrrega de la línia. Aquestes sobrecàrregues elèctriques, que són habituals al barri, han causat més alerta pel cas del recent incendi mortal de Badalona, que possiblement va tenir el seu origen en una sobrecàrrega elèctrica en un pis que tenia la llum punxada.

Per la seva banda, la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora ha tret importància al possible frau i sosté que el principal problema en el subministrament elèctric és l’antiguitat de la xarxa. L’entitat veïnal assegura que el cablejat no està preparat per alimentar els 500 habitatges que hi ha en aquesta zona de la ciutat.

Nadal a les fosques

Després que la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora denunciés que una quinzena de famílies van passar el Nadal sense llum, Endesa ha confirmat que el 16 de desembre hi va haver un incendi en un armari de comptadors del carrer Mimosa. Segons ha explicat la companyia, el mateix dia es va reparar la instal·lació elèctrica d’Endesa. L’empresa apunta que l’incendi hauria pogut danyar el cablejat de l’edifici, però que això és competència de la propietat del bloc de pisos. L’empresa ha detallat que des de diumenge mateix els comptadors poden donar servei, però cal que es comprovi que les instal·lacions de l’edifici estan en bon estat.

Tres fusibles fosos en un dia

Els talls de llum, segons Endesa, es van produir als carrers de Castanyer, Acàcia i Avellaner durant les nits del 23, 24 i 31 de desembre i també el 5 i 6 de gener. A més, l’elèctrica ha afirmat que n’hi va haver més en altres dies per la sobrecàrrega que pateix el centre transformador de l’avinguda de Font de la Pólvora. L’empresa assegura que l’elevat nombre de fraus comporta que constantment es fonguin els fusibles d’un dels dos centres transformadors. En alguns casos han arribat a canviar els fusibles fins a tres vegades en un sol dia, segons assegura la companyia.

Operatius contra el frau

Els habitants de Font de la Pólvora han denunciat que mentre que els pisos s’han anat modernitzant, la xarxa elèctrica no s’ha revisat ni s’ha canviat i això fa que sigui impossible garantir el consum elèctric com passava inicialment. Segons l’elèctrica, els dos centres transformadors que hi ha instal·lats al barri haurien de ser més que suficients per garantir-ne el consum elèctric, però la sobrecàrrega que pateix la línia pels constants casos de frau n’impedeix el subministrament.

Els operatius contra el frau elèctric en aquest barri de Girona són habituals. Els Mossos acostumen a localitzar els pisos que punxen la llum de la xarxa i els desconnecten amb l’ajut dels tècnics d’Endesa, que tallen el subministrament i s’enduen els comptadors. En aquestes operacions també es decomissa marihuana. Els veïns admeten que els delictes d’una minoria acaben perjudicant la comunitat i perpetuen l’estigma que pesa sobre el barri.