La Generalitat i la Diputació compren el volcà de Santa Margarida, situat a la Garrotxa

El cràter d'un dels volcans més emblemàtics de la Garrotxa ha deixat d'estar en mans privades. La Generalitat i la Diputació de Girona han comprat el cràter de Santa Margarida, situat al terme municipal de Santa Pau, amb 12 hectàrees de superfície, i una finca adjacent. Les dues administracions han pagat a mitges l'adquisició, per 1,1 milió d'euros, i en cediran la gestió al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Aquest és el resultat de quatre anys de negociacions amb els actuals propietaris, els germans Joan i Agustí Compte, i suma un nou avenç en l'adquisició de les finques privades que componen el Parc Natural, del qual només el 3% del terreny és públic.

"Avui és un dia molt especial per a la comarca i per al país, perquè amb aquesta compra som més grans i més rics patrimonialment i mediambientalment", ha destacat l'alcalde de Santa Pau, Josep Companys. "S'ha salvat un dels emblemes de la Garrotxa i del país", ha afegit el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, mentre que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha ressaltat que "els països que volen perdurar saben identificar, preservar i posar al servei de tothom valors intangibles que ens defineixen com a país".

Amb la propietat a les mans, ara el Parc Natural vol aprofitar per fer-hi millores. Una de les principals és l'eixamplament del cràter, al voltant del qual ha crescut molta vegetació, cosa que n'ha reduït el diàmetre. A més, volen reordenar l'ús públic que se'n fa i gestionar el nombre de visitants, que ronden els 50.000 a l'any; millorar els camins d'accés, i buscar un ús per la finca adquirida amb el cràter del volcà.

El volcà de Santa Margarida va entrar en erupció fa uns 11.000 anys i és un dels més coneguts de la zona volcànica, juntament amb el Croscat i Rocanegra. És a 700 metres d'altitud i al mig del pla hi ha l'església de Santa Margarida, d'origen romànic, que dóna nom al volcà. La zona volcànica de la Garrotxa forma part d’un conjunt geològic que constitueix el paisatge volcànic més ben conservat de la península Ibèrica.