Girona portarà als jutjats veïns que punxen la llum

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha anunciat que “l’Ajuntament compareixerà com a acusació particular als jutjats” contra “les persones que facin una connexió reiterada” a la xarxa elèctrica de manera il·legal al barri de la Font de la Pólvora. Madrenas assenyala que aquests actes delictius suposen “un perill per a les persones”, ja que podrien provocar incendis, tal com va passar fa unes setmanes a Badalona, on hi va haver víctimes mortals. En paral·lel, l’alcaldessa de Girona demana a totes les famílies que s’han vist forçades a punxar la llum per necessitat que acudeixin als serveis socials de l’Ajuntament de Girona per exposar la seva situació i, d’aquesta manera, es miri de “regularitzar l’estat” dels seus comptadors.

Ajuts als que no poden pagar

Madrenas ressalta que “hi ha partides suficients” per ajudar les famílies que no poden pagar els rebuts de la llum. En aquest sentit, anuncia que els comptadors que a partir de dilluns vinent no estiguin regularitzats seran desconnectats.

La setmana que ve l’Ajuntament engegarà una important campanya per lluitar contra el frau elèctric al barri. A partir del 21 de gener, diverses “patrulles mixtes”, formades per tècnics d’Endesa i agents de la Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra, aniran a cada comptador del barri per veure si té contracte o no. En els casos en què no hi hagi un contracte vigent, desconnectaran el cablejat. El dispositiu es farà “dia sí dia també” i, per tant, s’anirà activant “de manera molt reiterativa” amb l’objectiu d’acabar amb “la impunitat” dels veïns que punxin la llum.

Incendis per sobrecàrrega

La Font de la Pólvora ja ha patit tres incendis per la sobrecàrrega de la xarxa elèctrica i Madrenas no vol que n’hi hagi un quart. A més, l’alcaldessa recorda que cal condemnar “el nombre mínim de persones que fan accions delictives” quan punxen la llum i destaca que “aquestes persones poden perjudicar els veïns d’aquesta zona de Girona o causar accident mortals”. Però matisa que en cap cas es busca criminalitzar les persones “en situació vulnerable” que opten pel frau elèctric perquè no tenen recursos econòmics.

Els veïns es mobilitzen

L’alcaldessa va anunciar aquestes noves mesures després que ahir es reunís amb una desena de veïns del barri a primera hora del matí. Madrenas va lamentar que dimarts, durant una concentració de protesta que van convocar, no els pogués atendre perquè estava en una reunió fora de l’Ajuntament. A més, va explicar que no sabia que els veïns de la Font de la Pólvora volien parlar amb ella al final de la concentració. En la trobada, Marta Madrenas va explicar totes aquestes accions als veïns i va assegurar que havien sortit satisfets pel compromís del govern local.

No als generadors

Una de les propostes que havien plantejat els veïns durant la concentració va ser que l’Ajuntament instal·lés generadors elèctrics als carrers del barri. Madrenas ha avançat que no tiraran endavant aquesta proposta perquè podrien “provocar situacions de risc d’incendi”. De fet, l’alcaldessa va remarcar que “el problema no és la falta de potència, sinó el frau elèctric”.