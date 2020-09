Girona redueix el PIB per càpita tot i la creació d’empreses

L’economia gironina dels últims anys s’ha caracteritzat per un fort dinamisme empresarial: la demarcació de Girona mostra una elevada capacitat de creació d’empreses, especialment al sector serveis, i un teixit estable de grans empreses que han esdevingut grans per mida, fortalesa i capacitat de creixement. Aquest dinamisme empresarial a Girona és característic per l’existència d’un ampli teixit d’empreses familiars, tant al sector industrial com al sector serveis, que aporten una sòlida riquesa territorial que arrela en l’economia gironina. Així es desprèn de l’estudi sobre l’evolució de l’economia gironina entre el 2008 i el 2018, elaborat per Anna Garriga, amb el suport de l’acció social de CaixaBank.

Indústria exportadora

L’estudi, presentat ahir, destaca també que l’economia gironina és “molt oberta”, que el sector industrial gironí ha contribuït a superar la crisi des del 2011 i que ha mostrat un comportament del PIB molt millor que el de la indústria catalana, gràcies a la capacitat exportadora. Tot i això, s’ha produït una tendència sostinguda de pèrdua de PIB per càpita. Un element negatiu a Girona és la manca d’inversió pública. L’AVE ha significat una gran millora en la mobilitat de les persones, però no hi ha hagut cap millora significativa des de fa dècades en la mobilitat de les mercaderies, un element fonamenta. I la manca d’una política ferma que consolidi l’aeroport és un coll d’ampolla, especialment per al sector turístic gironí.