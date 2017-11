Integrar i ocupar a través del paladar

Fomentar l’emprenedoria, omplir els locals comercials buits i potenciar la diversitat cultural a través de la gastronomia. Aquests són els principals objectius de SaltXef, el nou projecte que ha ideat l’Ajuntament de Salt per dinamitzar el barri del centre i reactivar l’eix comercial. Durant sis mesos els tècnics municipals formaran i assessoraran persones que vulguin obrir un negoci relacionat amb la gastronomia i les cuines del món. I un dels projectes es farà realitat en un local municipal que l’Ajuntament els llogarà a un preu bonificat. “Volem dinamitzar econòmicament el centre amb activitats relacionades amb la gastronomia, aprofitant el potencial de les diferents cultures que viuen a la Vila”, resumeix a l’ARA l’alcalde de Salt, Jordi Viñas (ERC).

El barri del centre té un alt percentatge de població immigrada, molta de la qual viu només uns mesos al municipi i després marxa. A més, fa uns anys tots els voltants del mercat concentraven una gran quantitat de comerços, però ara la majoria són buits. Per revertir aquesta situació, Salt ha començat el nou projecte de SaltXef. “Aquest sector té una diversitat cultural i social molt important, determinada gent ho veuria com un problema, però nosaltres creiem que és una oportunitat”, indica Viñas. “A Salt hi ha molta rotació ciutadana i una manera de fomentar l’arrelament és obrint un negoci”, afegeix el regidor de Dinamització Econòmica, Àlex Barceló, que també destaca que els sis mesos de formació també serveixen per explicar la normativa i costums del país: “Se’ls assessora en tots els àmbits, des de fer un escandall o calcular les despeses, fins a dissenyar el local o recomanacions per presentar els plats”.

Múltiples finalitats

En els últims mesos l’Ajuntament ha fet una prova pilot, però el 2018 obrirà dues noves convocatòries. Calculen que en cadascuna podran atendre entre cinc i vuit projectes, dels quals dos obriran negoci al local municipal que han adaptat i que està equipat amb tot el necessari per cuinar i vendre plats per emportar de diferents cultures. “Se’ls lloga a un preu bonificat durant mig any. Així poden provar si el producte agrada i obtenir clients, per després obrir el restaurant”, ressalta l’alcalde, que també creu que servirà per promoure l’obertura de més negocis, ja que està situat en ple centre i al costat del mercat municipal. “Si la cuina d’un país agrada, al costat podria obrir-se una botiga amb queviures d’aquella cultura”, apunta. De fet, la intenció de l’Ajuntament és que aquest sector s’acabi convertint en una zona plena de restaurants amb menjars de tot el món. “La gent sempre que viatja prova la cuina del país on va”, recorda Barceló, que també considera que “es poden generar sinergies i convertir-se en un pol d’atracció gastronòmica, perquè en aquest país una de les coses que més fa moure la gent és la gastronomia”.

Condicions avantatjoses

Els inquilins del local de SaltXef paguen un lloguer bonificat i un màxim de 100 € en despeses de subministraments com la llum i el gas. Els primers a estrenar-lo han sigut Xavi Rodríguez i Omy Granada, que van aixecar la persiana a principis de setembre. “És una sort perquè, si no, no hauríem pogut obrir una botiga -indica Rodríguez-. Adaptar un local amb obrador i botiga per vendre al públic suposa una inversió molt gran que nosaltres no hauríem pogut afrontar”. “A més, el fet que l’Ajuntament t’ajudi i acompanyi en tot el procés fa que no et sentis sol i que t’atreveixis a provar si el teu producte funciona i a arriscar una mica més”, afegeix Granada, que també destaca que la majoria de primeres matèries les adquireixen al mercat municipal, situat al costat del local. “Nosaltres comprem totes les verdures, carns i peixos al mercat, i els treballadors i propietaris de les parades ens recomanen als seus clients. Hi ha molta col·laboració i ajuda mútua”, assegura la cuinera.

La parella va començar fa uns mesos amb un food truck on ofereixen una cuina que fusiona la catalana i l’argentina sota el nom de Folktruck. Ara combinen els dos vessants del negoci perquè es complementen perfectament. “Molts dels clients ens van conèixer amb la caravana i gràcies a aquest local tenen un espai físic on trobar-nos sempre”, indica Granada, que va néixer a Posadas (Argentina).

Precisament la seva cuina és la fusió de les cultures dels dos, ella argentina i ell sabadellenc. “Aquí a la botiga oferim plats tradicionals, perquè la majoria dels nostres clients són gent gran que busca més guisats i rostits. Però sempre barrejant ingredients i elements de la cuina catalana i argentina”, assenyala Granada, que posa d’exemple el pa de formatge calent, que fan amb farina de iuca i que ells l’ofereixen farcit amb carn rostida. “És un plat típic de la zona de Misiones, però ells el fan amb carn i aquí ho canviem per un gust tradicional que els catalans reconeixen ràpid”, apunta la cuinera, que creu que “els plats forans tenen més acceptació quan hi barreges un gust conegut amb el que és nou”.

Un cop acabin la seva estada al local de SaltXef faran balanç de la seva experiència però la intenció és obrir el seu propi local a la vila i, si pot ser, a prop d’on són ara.