L'Exèrcit podrà participar a la fira Expojove de Girona

L'Exèrcit podrà tornar a posar un stand a la fira ExpoJove de Girona. Així ho ha establert el jutjat d'Instrucció número 1 de Girona en les mesures cautelars que ha decretat, fins que no hi hagi sentència. Així, el jutge ha atès la petició del Ministeri de Defensa i obliga a l'ajuntament de Girona a permetre que les forces armades tinguin un espai al saló, però estableix que els militars no podran anar uniformats.

La decisió del jutge arriba després que el Ministeri va recórrer als tribunals la decisió de la Fira de Girona d'excloure'ls durant tres anys per haver incomplert el codi ètic, que marca que no es poden exhibir símbols ni elements bèl·lics al saló d'ensenyament.

"Estem molt satisfets perquè la decisió del jutge valida el nostre codi ètic, per tant, és totalment correcte establir que no es pot acudir al saló amb elements bèl·lics" ha afirmat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que desconeix si l'Exèrcit participarà aquest any.

I és que, segons Madrenas, el ministeri de Defensa ha al·legat "per activa i per passiva" que era "impossible acudir al saló sense uniforme, i si ho fessin aniria contra els seus propis arguments i principis". I ha afegit que dependrà de l'Exèrcit participar-hi o no: "Ara la pilota està a la seva teulada, que facin el que creguin convenient".

El saló de l'ensenyament es celebrarà entre l'11 i el 14 d'abril. Fira de Girona està pendent ara de rebre o no resposta del Ministeri de Defensa, però han avisat que els estands estan pràcticament distribuïts. Les mesures cautelars es podrien allargar més edicions si abans no hi ha sentència.

Una qüestió de terminis

A l'hora de pendre la decisió, el jutge s'ha basat, sobretot, en una qüestió de terminis. Segons la seva interlocutòria, Fira de Girona no va aprovar les normes de participació fins al 26 d'abril del 2017, un mes després que s'hagués celebrat la darrera edició de l'Expojove.



Com que la Fira es va emparar en aquestes normes a l'hora de sancionar l'Exèrcit, el jutjat creu que s'ha aplicat al Ministeri "una clàusula sancionadora que es va redactar i publicar una vegada el contracte ja s'havia consumat". A més, segons l'escrit, l'Exèrcit no va saber que se li havia obert un expedient sancionador fins al 7 de març d'aquest any, quan va sol·licitar poder participar una altra vegada a l'Expojove.



Per aquestes raons, el jutjat ha estimat la demanda de Defensa i ha anul·lat de manera cautelar la sanció que l'ajuntament havia imposat a les forces armades, permetent que puguin tornar a tenir estand.

En canvi, el jutjat sí que accepta que Fira de Girona pugui vetar la vestimenta militar en el seu codi ètic. De fet, la interlocutòria recorda que abans que se celebrés el certamen, hi ha correus del març del 2017 de Fira de Girona "on s'informa al Ministeri que la uniformitat militar conculcava el seu codi ètic". I que en cap moment l'Exèrcit va mostrar el seu desacord amb aquesta interpretació ni va denunciar-ho.