L'acusat del doble crim de Susqueda va dir a un pres que el seu fill hauria comès els assassinats

L'acusat del doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, va confessar a un company de cel·la que va ser el seu fill qui va matar la parella del Maresme que va desaparèixer al pantà de Susqueda l'agost del 2017.

Segons es recull al sumari, quan van tancar Magentí a Puig de les Basses en presó preventiva, el van instal·lar amb un altre pres de confiança, amb qui es va sincerar. Així, segons va relatar el company de cel·la tant als responsables de la presó com als Mossos, l'acusat va insistir que ell no havia fet res, i que en realitat qui els va matar va ser el seu fill quan els va sorprendre a la plantació de marihuana que tenien a Sant Martí de Ter.

Segons la versió que va explicar al pres, el dia del crim el suposat autor i el seu fill eren a la plantació. Ell va fer diversos viatges per anar a buscar aigua, quan de cop va sentir trets. Quan va tornar a la plantació es va trobar que el seu fill havia disparat als dos joves, i ell només es va encarregar de traslladar els cossos fins al pantà, on els va lligar amb cordes al caiac, per després enfonsar-los en un punt que sabia que era més profund. I va justificar la seva col·laboració perquè "li devia" després de matar la seva mare el 1997.

Els Mossos, però, no donen cap credibilitat a la versió que Magentí va donar al company de cel·la perquè tenen localitzada la ubicació del mòbil del fill en el moment del crim, i estava a Sant Julià de Llor (la Selva). A més, les proves indiquen que els dos joves van ser assassinats a la zona de la Rierica, i no a la plantació de marihuana que compartien pare i fill.

No obstant això, la policia sí que creu que el relat del company de cel·la és "versemblant i fiable" perquè els detalls que ha explicat sobre el cas no s'han publicat i només coneixen les persones pròximes al cas. Per exemple, va detallar que Magentí li va dir que demanava al seu fill "un mínim de 3.000 euros per ajudar-lo amb la plantació" o intimitats de la relació amb la seva parella.

En la conversa que van mantenir els dos presos l'acusat va donar altres detalls relacionats amb el cas. Per exemple, segons el pres, va explicar que no va marxar a Colòmbia amb la seva parella perquè el seu fill l'obligava a ajudar-lo amb la plantació fent-li "xantatge emocional" amb l'assassinat de la seva mare. I que el fill li va advertir que no marxés perquè, si ho feia, es descobriria la plantació "i no es vola quedar sol amb el mort".