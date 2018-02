Manel Bayo reflexiona a ‘Rull’ sobre la societat actual

Partint de la peça guanyadora de la VII Biennal d’Art de Girona, titulada Setze bales per a l’Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona, l’artista Manel Bayo (Salt, 1966) ha creat la mostra Rull, que reflecteix de manera poètica una visió crítica i sensible de diferents aspectes de la societat actual. La mostra es pot visitar a la Casa de Cultura de Girona fins al 10 de març, de dimarts a divendres d’11 a 20 h i els dissabtes d’11 a 18 h.

L’obra a partir de la qual Bayo ha creat l’exposició estava formada per un maletí de viatge d’alumini amb setze bales de fusell, en cadascuna de les quals hi havia gravat el nom d’un dels artistes integrants de l’Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona. La peça incloïa un vídeo, filmat amb quatre càmeres de seguretat, que documentava el procés de gravat dels projectils.

El títol de la mostra, Rull, prové d’un joc infantil habitual als patis de les escoles de Girona als anys 80, similar als jocs de lladres i serenos, que a poc a poc es va anar perdent. A l’exposició, l’artista fixa la mirada en el territori de la memòria en general i de la infantesa en particular.

Imatges oposades

L’artista crea, en la mostra Rull, un paisatge emocional que transita pel món de la infància i del passat, i per algunes imatges contemporànies. Algunes d’aquestes imatges mostren aspectes oposats, com el plàcid paisatge infantil d’un pati de col·legi a l’hora de l’esbarjo i el mateix espai ocupat per manifestants i policia. O una catifa de sala d’estar coberta a manera de sostre per una manta tèrmica d’emergències. Amb aquestes contraposicions, Bayo fa una reflexió sobre la fràgil separació entre la quotidianitat i la tragèdia i sobre la memòria, sempre partint de materials reciclats o objectes domèstics.

Homenatge a Duchamp

Entre aquestes peces Bayo hi ha inclòs un sanitari ple de vidres trencats que constitueix un homenatge a Marcel Duchamp en el centenari de la cèlebre i polèmica Font que va presentar el 1917. És també una mena d’art poètica de l’exposició, ja que Duchamp, que havia presentat l’urinari com una escultura firmada per Richard Mutt, va dir que la peça i la seva fabricació no tenien cap importància.

La Casa de Cultura ha organitzat tres visites guiades a càrrec del mateix artista, que es faran els dissabtes 3 i 17 de febrer i 3 de març a les 12 del migdia. Per demà, 1 de febrer (17.30 h), s’ha programat una visita destinada al públic familiar que es tancarà amb el taller dirigit Trencar per crear, en què es proposa als participants fer el mateix exercici que ha fet Bayo: crear una obra a partir d’objectes trencats, malmesos o reutilitzats.