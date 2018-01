Narcís Fajula serà el nou alcalde de Sarrià de Ter

El fins ara primer tinent d'alcalde, Narcís Fajula es convertirà divendres en el nou batlle de Sarrià de Ter, després que Roger Torrent acceptés ahir la presidència del Parlament. El traspàs s'oficialitzarà en el ple extraordinari que es celebrarà divendres a dos quarts de nou del vespre.

Fajula ha anunciat que continuaran "treballant com fins ara, seguint la línia dels darrers anys" i que Torrent "és i serà sempre un referent". "És un gran honor i imnens orgull que m'hagin escollit alcalde del municipi on vaig néixer i on he viscut tot la vida" ha confessat el futur alcalde.

Narcís Fajula (Sarrià de Ter, 1976) és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, i graduat en Comunicació i Relacions Públiques per la Universitat de Girona. Des del 2015 ocupa el càrrec de primer tinent d'alcalde i les regidories de Serveis Públics, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. També va ser president de la secció local d'ERC entre el 2011 i el 2015; i coordinador de l'ANC a Sarrià entre el 2012 i 2013.

Roger Torrent va accedir a l'alcaldia el 2007 i desde llavors ERC ha governat al municipi. Actualment té nou dels onze regidors, mentre que PDECat i la Candidatura del Progrès-PSC tenen un cadascun.