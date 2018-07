Noves urnes de la Xina

Més d’un es va quedar amb les ganes de tenir una urna com les de l’1 d’octubre, i per això Rubén Moreno va impulsar una comanda a la Xina de 500 urnes idèntiques a les del referèndum. Aquests dies comencen a arribar, després d’uns quants mesos d’incerteses i dubtes en ports i duanes. Malgrat que al carregament n’hi havia unes 180 que han arribat trencades, l’encarregat del Gironès (n’hi havia un per comarca) va ser diligent i ja les està repartint entre tots els que van confiar en aquesta iniciativa de futur incert però que ha arribat a bon port. Els impulsors asseguren que “tothom tindrà la seva carmanyola”, encara que alguns triguin una mica més. Aquesta iniciativa és una mostra més de la capacitat organitzativa de la societat catalana. Tothom la va pagar per endavant i molta gent hi ha col·laborat sense esperar res a canvi.