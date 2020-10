Palafrugell, el municipi amb el risc més alt de rebrot de tot el país

El municipi de Palafrugell registrava ahir l’índex de rebrot de la pandèmia de covid-19 més alt de tot Catalunya. En concret, l’indicador era de 2.131.

Segons els experts, les trobades familiars i socials són els principals motius de l’increment alarmant de casos de covid-19 al municipi. El director del CAP de Palafrugell, Nacho Pascual, va explicar ahir que tot i que no s’ha pogut demostrar que hi hagi un origen concret de l’expansió del virus al municipi, es creu que molts dels contagis que s’han produït en les últimes setmanes han tingut lloc en esdeveniments socials i en l’àmbit familiar. El mapa de casos per barris i sectors que s’ha elaborat mostra que “està tot molt dispers”. “No hi trobem una explicació clara”, va indicar Pascual.

Cribatge massiu

Entre les mesures per intentar frenar el creixement de casos al municipi, el departament de Salut ha anunciat un cribatge massiu entre divendres i dissabte. L’objectiu és detectar persones asimptomàtiques d’entre 30 i 60 anys, la franja on se situen la majoria de positius. Salut pretén realitzar durant aquests dos dies unes 2.000 proves, amb les quals es podria arribar a testar al voltant d’un 20% d’aquesta franja de població d’entre 30 i 60 anys.

L’Hospital de Palamós tenia ahir quaranta pacients ingressats per covid (cinc dels quals a la unitat de semicrítics). El centre encara té marge per assumir nous ingressos però ja ha decidit ajornar les operacions no urgents que requereixin ingrés.