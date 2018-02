Programa contra la violència de gènere per a estudiants d’ESO

Un programa educatiu titulat Joves, adolescents i violència de gènere de la Fundació Ser.Gi ha sigut escollit guanyador en el concurs de l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE). El projecte, que es portarà a terme aquest any amb el suport de l’AGE, va destinat als joves que estan cursant l’ESO, és a dir, que pertanyen a la franja d’edat d’entre els 12 i els 16 anys, ja que es considera que es tracta d’una etapa de la vida clau per poder inculcar valors i fer prevenció de la violència de gènere.

La Fundació Ser.Gi ha rebut en els últims anys demandes explícites per tractar el tema del gènere en els instituts. Els professionals docents destaquen com un valor l’expertesa de la Fundació en el treball amb joves en relació a temes com la convivència i els conflictes.

Un objectiu prioritari del programa és “disminuir la probabilitat que la violència aparegui, intentant transformar els entorns de risc i reforçant les capacitats i habilitats personals, amb l’objectiu de detectar a temps si es produeix una situació de violència i afrontar-la”, segons explica la Fundació Ser.Gi. També es vol generar “la reflexió i el pensament crític sobre les pautes de relació per tal que les maneres de relacionar-se es basin en la igualtat, el respecte, la confiança i la comunicació”. El programa preveu també una formació dirigida al professorat, així com un servei d’assessorament.

El jurat del concurs ha estat format pels empresaris Toni Pons i Pol Fages, i per les integrants de la junta de l’AGE Marta Julià, Rosa Duran, Mònica Rodríguez, Àngela Pitarch i Maria Rosa Agustí. L’AGE organitzarà el 16 de març, al Teatre Municipal de Girona, una nova desfilada per recaptar fons per a programes solidaris i educatius.