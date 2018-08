Roses reclama una solució de país contra el 'top manta'

260x366 Imatge de les mercaderies requisades l'any passat a Roses / ACN Imatge de les mercaderies requisades l'any passat a Roses / ACN

"Nosaltres ja no hi podem fer més. Necessitem que la Generalitat, l'Estat i els municipis acordem un pla d'acció amb mesures concretes per acabar amb la problemàtica dels manters. Perquè és un fenomen que cada cop va i anirà a més". És la denúncia que fa l'alcaldessa de Roses (Alt Empordà), Montse Mindan, que ha donat un cop sobre la taula per exigir que d'una vegada per totes s'acordi una solució de país contra el fenomen del 'top manta'. Una problemàtica que coneixen molt bé en aquest municipi altempordanès: cada estiu més de 400 manters venen productes de manera il·legal al llarg del passeig marítim, cosa que provoca les queixes de veïns i comerciants, que els veuen com a competència deslleial.

Roses ho ha intentat tot per evitar la presència dels manters. Durant la temporada d'estiu, que és quan acostumen a aparèixer, contracten deu agents més de la Policia Local, i aquest any han contractat sis vigilants de seguretat privada. A més, l'any passat van pintar un carril bici al mig del passeig per intentar evitar que quedés espai per als manters, i fa temporades que engeguen campanyes entre hotelers, restauradors i comerciants per conscienciar els visitants perquè no comprin als manters. Però cap d'aquestes mesures ha donat fruit, i més de 400 persones arriben cada estiu a Roses per vendre els seus productes, la majoria dels quals són falsificacions o imitacions.

Sense solucions a la vista

"És una problemàtica que provoca queixes entre els comerciants i els veïns", ha afirmat l'alcaldessa, que ho justifica: "Els comerciants, per la competència deslleial, i els veïns, perquè molts viuen en pisos sobreocupats, amb 12 o 15 persones en un espai molt petit". Mindan defensa que ha intentat oferir-los una alternativa, però molts estan en situació irregular. De fet, fa unes setmanes es va reunir amb representants d'una part dels manters, que es van queixar perquè havia augmentat la presència policial al passeig. "I em van dir: «Si no venem, què vols que fem? Robem? Venem drogues? Nosaltres no volem robar ni vendre drogues»", ha relatat l'alcaldessa, que es va negar a aplicar la solució que proposaven, fer un mercat de nit: "Hi ha molts grups de manters i ens trobaríem que una part vindrien al mercat de nit de manera regularitzada, però n'hi hauria d'altres que continuarien venent de manera il·legal al costat i, per tant, no serviria de res".

Per tot això, Mindan ha reclamat "una solució conjunta" a totes les administracions implicades. Una demanda que ha rebut el suport de l'Associació Catalana de Municipis. El seu president, David Saldoni, ha assenyalat que és una problemàtica que, a més de Roses, també afecta molts municipis catalans, com Barcelona, Sitges i Cambrils. "Cada dia arriben centenars de persones immigrades a Catalunya, moltes de les quals, menors no acompanyats. I si no hi posem remei, aquest fenomen anirà a més", ha advertit.

Canvi legislatiu

Tant Saldoni com Mindan volen que el Síndic torni a convocar una reunió interinstitucional amb diferents administracions i ajuntaments per consensuar un pla d'acció comú a tot Catalunya, basat en les conclusions que es van extreure de la trobada que van celebrar al juliol.

En aquest sentit, una de les mesures que proposen és que canviï la llei perquè actualment la venda ambulant està tipificada com a falta administrativa i no es penalitza la reiteració delictiva. Així mateix, demanen que es redacti una política d'estrangeria que "obri la porta als manters a no viure en la marginalitat", i que s'apliquin polítiques socials que fomentin la inclusió. "És un problema que ha adquirit una envergadura inassumible per part dels municipis afectats. I es preveu que augmenti encara més i es podria estendre per més poblacions. Per això, necessitem una solució global urgentment", ha conclòs Mindran.