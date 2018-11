Salvem la Costa de Begur alerta d'una nova construcció a la cala Port des Pi

Les noves construccions projectades a la Costa Brava sembla que no tenen aturador. La plataforma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur ha denunciat que un promotor immobiliari estranger vol construir “una nova mansió” sobre el penya-segat de la cala Port des Pi. L’entitat no té gaire informació del nou projecte urbanístic, només els detalls a què ha pogut accedir un veí del municipi que ha consultat l’expedient d’obres i a través del qual han conegut l’existència del nou projecte urbanístic.

Segons es desprèn d’aquest document, es tracta d’una nova construcció de quatre plantes i piscina, però es desconeix la superfície que ocuparia. “Està situat en un terreny amb un fort pendent i que afectarà una de les cales més emblemàtiques del municipi, la cala Port des Pi, on es destruirà part de la vegetació i del paisatge, i on, a més, hi ha perill d’esllavissades”, ha denunciat la portaveu de la plataforma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur, Lydia Chamorro, que ha demanat a l’Ajuntament de Begur (ERC) que n'aturi la construcció i denegui la llicència que els ha concedit.

“Ha sigut una altra galleda d'aigua freda. No entenem que l'Ajuntament continuï aprovant nous projectes que atempten contra el seu patrimoni natural i cultural”, ha lamentat la portaveu, que també ha recordat que aquest és el quart projecte urbanístic que es vol aixecar a la costa de Begur. I és que també està previst construir tres noves urbanitzacions a la cala d'Aiguafreda, a la pedrera s'Antiga i als Jardins de Sa Riera Living. "No entenem com les administracions continuen permetent l'especulació urbanística a la Costa Brava, ho hem d'aturar", ha subratllat.

A més, Chamorro també ha criticat l’Ajuntament perquè assegura que no els permet l’accés a la informació sobre aquests nous projectes. “Fa més d’un mes que vam demanar poder consultar els expedients d’obres de la Pedrera i els Jardins, però encara no ens han donat resposta, quan, generalment, en menys d’un mes ho tens resolt”.

De fet, precisament ahir, la plataforma va fer públic un vídeo per demanar el suport ciutadà per fer front a les despeses judicials per aturar les noves construccions a la costa de Begur.