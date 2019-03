Sant Feliu vol la gestió de la Palm Beach

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) vol la concessió de l’edifici de l’antiga discoteca Palm Beach per rehabilitar-lo i evitar que es continuï degradant. L’alcalde de la població, Carles Motas, ha explicat que fins fa poc la concessió (que gestiona la Demarcació de Costes de l’Estat) la tenia un particular però se li ha rescindit per “abandonament” de l’espai i que fa unes setmanes tècnics de l’Estat i de la Generalitat van visitar la zona per avançar en els tràmits i fer possible el traspàs. Motas diu que el consistori assumiria els costos de la remodelació de l’espai, a primera línia de mar, i que després posaria a concurs l’explotació de l’equipament.

D’aquesta manera, diu, s’integraria al recorregut recentment remodelat del passeig de Rius i Calvet, en el qual s’han invertit gairebé tres milions d’euros.

Sant Feliu de Guíxols fa temps que manifesta la seva voluntat de gestionar l’edifici de l’antiga discoteca Palm Beach, situada al final del passeig de Rius i Calvet. L’empresa que en tenia la concessió va tancar l’espai l’any 2007. Costes li va obrir un expedient per “abandonament”, que, segons Motas, ja s’ha resolt amb la rescissió de la concessió.

Amb aquest nou pas, l’Ajuntament veu més a tocar tenir el control de l’espai, que vol rehabilitar per evitar la mala imatge que ofereix actualment, revertir la seva progressiva degradació i donar continuïtat al passeig recentment remodelat.

Motas ha explicat que fa uns deu dies tècnics de costes de la Generalitat i de l’Estat van visitar la zona per avançar en els tràmits per fer possible el traspàs. Segons l’alcalde, el consistori pagaria les obres i després posaria a concurs l’explotació de les instal·lacions.

L’espai que els últims anys ha ocupat la discoteca corresponia als antics banys de Sant Elm o Can Rius, al racó de Garbí de la platja de Sant Feliu. En l’última etapa de la concessió va estar en mans del grup Eldorado.

Els seus últims anys de vida, la discoteca Palm Beach es publicitava com un establiment que acollia “els amants del house i el techno-house, amb una decoració avantguardista, tècnica i industrial”. Es destacava que, durant l’estiu, s’obria una pista de ball que tenia una barra a la platja. De fet, un dels grans atractius d’aquesta discoteca era precisament que es trobava just a primera línia de mar -a tocar de la platja-, en un espai per al qual avui seria impensable que s’obtingués permís de construcció.

Els banys de la burgesia

Els antics banys, segons explica la revista Àncora, eren freqüentats per la burgesia a principis del segle XX. Durant la Guerra Civil van quedar molt malmesos i, gràcies al boom turístic, el franquisme els va poder recuperar. Amb el temps van esdevenir un espai centrat en l’oferta musical i, a partir dels anys 80 i fins als 2000, en una discoteca que va animar les nits santfeliuenques. Quan va tancar, el 2007, l’edifici va començar a ser objecte d’una constant vandalització. No deixa de ser sorprenent que un dels edificis més emblemàtics de la vila sigui avui un dels més degradats. Ja fa uns quants anys que l’Ajuntament de Sant Feliu batalla per aconseguir-ne la concessió. La seva aposta és fer-ne un equipament sostenible vinculat al turisme, l’educació i la cultura.