Socis i junta de Secot Girona deixen l’entitat per l’1-O

Les càrregues policials de l’1-O, que en alguns centres de votació de Girona van ser especialment violentes, com al Col·legi Verd, han motivat la baixa de més de la meitat dels socis de la delegació de Secot a Girona i la dimissió irrevocable de la junta directiva, encapçalada pel seu president, Joaquim Munné.

Secot (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) és una entitat d’àmbit estatal integrada per professionals i exdirectius sèniors ja jubilats que voluntàriament ofereixen la seva experiència per assessorar nous emprenedors i empreses. De la trentena de socis de Secot a Girona, més de la meitat, 20, ja han decidit deixar l’entitat. Es tracta dels empresaris més actius en les activitats d’acompanyament empresarial que l’entitat desenvolupa a Girona, majoritàriament a través de convenis entre Secot i institucions com la Diputació de Girona, l’Ajuntament, els consells comarcals i la Uned, entre d’altres.

Ferits pels cops de porra

L’1 d’octubre passat, dos membres de Secot i familiars seus van resultar ferits en ser apallissats per les forces de seguretat de l’Estat quan es disposaven a votar al Col·legi Verd de Girona. Arran d’aquest fet, i per “la manca de sensibilitat demostrada pel govern de l’Estat envers les víctimes”, va començar un degoteig de baixes.

En l’assemblea extraordinària celebrada dilluns passat, i “com a conseqüència de totes aquestes baixes”, el president de Secot Girona, Joaquim Munné, i tots els membres del comitè directiu de la delegació gironina de l’organització van decidir presentar la seva “dimissió irrevocable”.

L’acta de l’assemblea s’ha fet arribar al president estatal de Secot i a la seva junta directiva, a més de totes les delegacions de Secot. Tot i que no s’hi especifiquen les causes, Joaquim Munné explica que ja són conegudes pels directius de l’organització. Segons relata, l’endemà de l’1-O la junta de Secot Girona va enviar un comunicat al president de Secot i als presidents de les delegacions de Catalunya i Balears en què es condemnaven “els fets violents de les forces de seguretat de l’Estat” i s’hi mostrava el suport “als centenars de ferits i víctimes”. “La presidència de Secot no ens va donar cap resposta i, a més, el missatge que havíem enviat des del correu de Secot va desaparèixer del servidor -explica Munné-. Al cap d’una setmana, el missatge es va tornar a enviar amb registre de lliurament i aquesta vegada no va desaparèixer, però vam continuar sense rebre resposta”, afegeix.

Malgrat que hi ha hagut alguns intents de la direcció estatal d’evitar el trencament, Munné assegura que la decisió dels socis i de la junta d’abandonar l’entitat és ferma.

Nova organització

Els professionals i exdirectius que abandonen Secot volen continuar oferint l’experiència acumulada durant la seva trajectòria com a directius empresarials per posar-la al servei de la societat assessorant voluntàriament joves empresaris. Per això han decidit crear una nova organització, l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (AGOE). Munné explica que el fet que sigui una entitat d’àmbit gironí permetrà un funcionament més eficaç i flexible que si es depèn d’una organització estatal centralista.