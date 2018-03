Teatre entre vinyes i tastos En globus

La cinquena edició del festival Vívid se celebrarà de l’1 al 30 d’abril amb una quarantena d’activitats que pretenen convertir l’Alt i el Baix Empordà, durant un mes, en “l’epicentre” de l’enoturisme a Catalunya. Com en l’última edició, els organitzadors han optat aquest any per reduir el nombre d’activitats i potenciar-ne l’aspecte qualitatiu. Entre les novetats s’han previst un cicle teatral entre vinyes i tastos dalt de globus aerostàtics. També s’han programat els Tastos amb personalitat, amb convidats com Empar Moliner, Carles Xuriguera i Martí Gironell. També es mantindran els tastos en espais singulars que es van impulsar l’edició anterior i que, en aquesta ocasió, inclouran degustacions al monestir de Sant Pere de Rodes, el castell de Requesens i el jaciment d’Empúries.

Les activitats es concentren els caps de setmana d’abril, amb prop de dues mil places, i van dirigides especialment al públic familiar.

Marxa popular entre vinyes

El tret de sortida del festival es produirà l’1 d’abril al matí, amb la segona edició de la Marxa Popular entre Vinyes, a Vilajuïga (Alt Empordà). Els participants recorreran cinc quilòmetres a peu entre vinyes i cellers del municipi, una marxa que finalitzarà amb una degustació de vins de la localitat i un esmorzar popular. Aquesta proposta inclou la trobada d’ instagramers #InstaVívid.

El festival l’impulsa el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb el suport de la DO Empordà, alguns cellers de la mateixa DO, ajuntaments, empreses turístiques i la Ruta del Vi DO Empordà.