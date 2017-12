Temporada d’aniversaris a les estacions del Pirineu de Girona

Temporada d’aniversaris rodons a les estacions d’esquí del Pirineu de Girona. La Molina, la primera estació de l’estat espanyol i dels Pirineus, celebra el 75è aniversari; Masella, l’estació veïna, el 50è, i Guils Fontanera, l’única estació d’esquí nòrdic de les comarques de Girona, compleix 25 anys. Si les previsions meteorològiques per als pròxims mesos es compleixen i es mantenen les bones temperatures que hi ha hagut fins ara, tot apunta que les commemoracions es podran celebrar amb una bona temporada de neu.

Setmana Santa força hivernal

“Pinta molt bé. Hem tingut un pont de la Puríssima millor que el de l’any passat, amb un 10% més de clients, i els models meteorològics preveuen nevades també al mes de gener, cosa que no sol passar per aquí”, explica Toni Sanmartí, director de la Molina. “A més, aquesta temporada la Setmana Santa cau aviat, Dilluns Sant és el 2 d’abril, cosa que vol dir que si es compleixen les previsions, encara serà en un clima bastant hivernal”, afegeix.

També estan esperançats a Masella. “Som molt optimistes de cara a aquesta temporada. La passada ja va ser molt bona, amb més de 400.000 esquiadors, i aquest any el pont de la Puríssima ha sigut millor que el de l’any passat”, diu Maite Martí, directora comercial de Masella, que remarca que la seva ha sigut l’estació dels Pirineus i del sud d’Europa que ha obert la temporada. “Vam obrir parcialment el 10 de novembre. És la segona vegada en 50 anys que ho podem fer la primera quinzena de novembre. L’altra va ser la temporada 2008-2009”, explica Martí.

Guils Fontanera també ha tingut un bon pont, “sobretot divendres i dissabte”, diu el seu director, Josep Martínez. “Però nosaltres no tenim canons i, per tant, depenem de si neva o no”, explica Martínez. “Quan tenim neu, com que un 80% de l’estació és dins del bosc, queda molt reparada, però, quan venen tant llevantades com tempestes atlàntiques, a nosaltres ens arriben les restes”, afegeix.

Les altres dues estacions del Pirineu de Girona, Vallter 2000 i Vall de Núria, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat, com la Molina, també preveuen una bona temporada. Vallter 2000 ha invertit en millores dels elements de seguretat a la zona de debutants i en una ampliació de l’oferta familiar per consolidar-se com a estació de referència en aquest segment. Pel que fa a l’estació de la vall de Ribes, també presenta novetats en restauració, seguretat i activitats per a grans i petits. En seguretat, en els sistemes de protecció per allaus, massís rocós i renovació parcial de la via i catenària del cremallera.

Cinquantenari de Masella

Les mines de manganès i els camps de cultiu de patata eren la principal activitat al pla de Masella abans que hi arribessin els teleesquís, les pistes i els esquiadors. A mitjans dels anys seixanta, l’alcalde d’Alp, Salvador Pous, i el tinent d’alcalde, Enric Sirvent, estaven convençuts que els vessants orientats al nord i protegits pel bosc de la muntanya de la Tosa conservarien molt bé la neu i serien un indret ideal per fer-hi unes noves pistes d’esquí. Creien que la creació d’una segona estació a la Baixa Cerdanya seria un impuls econòmic i turístic per al poble i la comarca i per això van recórrer a un grup d’accionistes privats, encapçalats per Josep Maria Bosch i Aymerich, que n’acabaria sent el soci majoritari. En l’actualitat, Masella està gestionada per la Fundació Bosch i Aymerich i és una de les tres estacions del Pirineu català en mans privades (les altres són Baqueira Beret i Port del Comte) i l’única que, juntament amb l’aranesa, té beneficis cada any. “La gestió és privada al 100% i els beneficis de final d’any sempre es reinverteixen en la millora de l’estació”, afirma Maite Martí, directora comercial. “No hem estirat mai més el braç que la màniga i invertim per fidelitzar els clients”, afegeix. Des de fa 13 anys inverteixen cada any per produir neu artificial i en l’actualitat el 80% de la seva superfície esquiable té canons de neu.

25 anys de Guils Fontanera

L’única estació d’esquí nòrdic de Girona és de titularitat municipal de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya. El 1992 va obrir les seves pistes, amb moltes il·lusions però també amb dificultats i mancances. El gran salt, però, el va fer l’any 1998, quan l’Ajuntament va invertir 110 milions de pessetes en la pavimentació de part de l’accés que encara estava per fer i en un refugi-centre de serveis. Amb els anys, l’estació ha sigut escenari d’importants proves i campionats de Catalunya i d’Espanya de raquetes de neu i d’esquí nòrdic, de competicions de trineus amb gossos, d’etapes de la Pirena i de la Marxa Fontanera, un clàssic de l’estació. Com és habitual, s’han previst diverses activitats durant la temporada, com sortides amb raquetes i un torneig de bitlles catalanes. La celebració del 25è aniversari serà el 17 i 18 de febrer.

La Molina, 75 anys de l’estació pionera dels Pirineus

La primera notícia que es té d’esquiadors en els paratges de la Molina és del 1908, quan alguns membres de clubs de muntanya el començaven a practicar. L’hivern del 1923-24 ja va començar a ser un lloc concorregut pels amants de l’esquí, ja que a poc a poc s’havia anat popularitzant. Aquell any es van descobrir les pistes de Font Canaleta i al febrer s’hi van fer les primeres curses. El desembre del 1925 el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) va construir per als seus socis el refugi del Xalet, que es va convertir en el primer allotjament de l’estació. La Guerra Civil va suposar un fre a l’expansió que la pràctica de l’esquí anava experimentant, sobretot després de l’arribada del tren als anys trenta.

“El tren va ser un element clau i encara avui és molt important. La suma de tren més bus més forfet ens porta milers d’esquiadors cada temporada, que poden anar i tornar el mateix dia de Barcelona a la Molina”, explica Sanmartí. Després de la guerra, les pistes es van tornar a preparar per rebre esquiadors i el febrer del 1943 es va inaugurar el primer teleesquí de la Molina, pioner a l’estat espanyol i als Pirineus, a Font Canaleta. Per això va caldre portar abans l’electricitat a la vall. “Haver sigut els primers ha fet que sempre anéssim un pas al davant de la resta. Vam ser els primers a tenir teleesquí, telecadira, telecabina, a fer neu artificial, a celebrar campionats i copes del món i a tenir esquí adaptat”, afegeix el director de l’estació. Entre els nombrosos actes que han preparat amb motiu d’aquest 75è aniversari hi ha la publicació d’un llibre amb la història de l’estació, que es presentarà durant la temporada.