Visita per rememorar l’exili

EL SERVEI EDUCATIU del Museu Memorial de l’Exili (Mume) de la Jonquera proposa, per a aquest diumenge, 14 d’abril, una sortida a Sant Cebrià, a la Catalunya del Nord, per conèixer un dels grans camps de concentració que hi va haver a les platges del Rosselló. La sortida inclou una visita a la Maternitat d’Elna, que va constituir un oasi de pau i solidaritat enmig de la desesperació de l’exili per la Guerra Civil i la II Guerra Mundial i tot un exemple d’ajuda humanitària internacional. El lloc de trobada des d’on s’iniciarà la sortida és davant de l’oficina de turisme de Sant Cebrià. Aquesta activitat s’inclou dins el cicle de sortides familiars que el Museu de l’Exili programa en diversos indrets que estiguin vinculats a l’exili del 1939.