Els deu acusats d'arrencar estelades a Verges s'enfronten a una multa de 900 euros

260x366 Imatge d'un dels moments en què un grup de persones va arrencar estelades de Verges, la matinada del 30 al 31 de desembre Imatge d'un dels moments en què un grup de persones va arrencar estelades de Verges, la matinada del 30 al 31 de desembre

Nou dels deu acusats d'arrencar més de vuitanta estelades a Verges (Baix Empordà) s'han assegut aquest matí al banc dels acusats del jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà. L'Assemblea Vergelitana per la Independència, que ho va denunciar, demana una multa de fins a 900 euros per un suposat delicte lleu de danys o de coaccions i una indemnització d'uns 200 euros pel cost de les banderes que van arrencar el 31 de desembre a la matinada.

L'advocada de l'Assemblea, Montserrat Vinyets, ha explicat que els deu acusats, un dels quals no ha comparegut perquè era a l'estranger, han reivindicat els fets: "Ells han dit que tenen dret a netejar allò que ells entenen que és brut".

D'altra banda, La Fiscalia no hi veu indicis de delicte i no ha acusat perquè, segons ha assenyalat Vinyets, el fiscal ho ha plantejat com "un xoc de posicionaments ideològics". De fet, Vinyets ha reconegut que no tenen "gaire bones expectatives" en la sentència d'aquest judici, però ha deixat clar que s'ha de denunciar.

"Aquestes conductes que es fan de nit, per sorpresa, i que són dutes a terme per persones que cap d'elles té domicili a les comarques gironines, no poden quedar en la imputat", ha defensat l'advocada, que espera que la justícia es pronunciï sobre "si hi ha dret o no que un grup de persones, organitzades, es dediquin a fer malbé estelades i banderes".

Vinyets també ha assenyalat que els Mossos d'Esquadra "s'han contradit" en la seva versió dels fets. I és que a l'atestat policial surt que qui va trucar la policia va ser l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. Però, en canvi, al judici els agents han afirmat que "els havien avisat els acusats".

El judici ha quedat vist per a sentència.