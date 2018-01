La bandera, per imperatiu legal

La situació de anormalitat democràtica que es viu a Catalunya des de fa mesos genera contínues protestes, moltes de les quals enginyoses, arreu del país. El poble de Bàscara, aprofitant que el travessa la N-II, és un dels llocs on més visibles són les diverses protestes. Fa uns mesos, en aquesta secció ja ens vam fer ressò de la batalla pels llaços grocs pintats a l’asfalt, que els operaris dels serveis de manteniment de Carreteres de l’Estat tapaven un dia i que l’endemà tornaven a estar pintats. A principis de mes van aparèixer deu cubs força grossos amb les cares dels Jordis i dels consellers empresonats i, des de fa unes setmanes, a la façana de l’Ajuntament hi penja una bandera espanyola de petites dimensions amb una pancarta que explica per què la tenen. Així ningú no es pot queixar pel fet que no hi sigui.