Un home negre denuncia que Vox no l’ha deixat entrar en un acte del partit a Salt

“Només volia anar-hi per parlar amb ells, per saber què en pensen de la immigració i quin és el seu programa electoral. Però m’han posat excuses i no m’han deixat entrar”. És la denúncia que ha fet Mamadi Keita, originari de Guinea i que avui ha intentat assistir a l’acte que ha organitzat Vox a Salt, acompanyat d’una amiga, Tamara Paredes.

Com es veu al vídeo, durant quatre minuts els responsables del míting de Vox han tingut a la porta Keita i Paredes mentre analitzaven si els deixaven entrar. Segons han relatat a l’ARA un cop han marxat, el personal de la porta primer els ha dit que “només podien entrar els afiliats”. “I els hem dit que cap problema, que ens afiliàvem a Vox”.

Però, davant d'aquesta afirmació, la seva resposta ha estat, segons el noi i la noia, que allà no podien fer nous afiliats. Han cridat al cap de seguretat i han fet algunes consultes, i després els han dit que l’acte estava tot ple i que no hi cabien. “Nosaltres només volíem saber més sobre ells, no perquè hi estiguem d’acord o en contra, sinó només per informar-nos i preguntar-los quins plans tenen amb la immigració”, ha afirmat Keita, mentre que Paredes ha afegit: “Estic segura que no ens han deixat entrar per ell, perquè és negre”.

De fet, mentre els dos afectats eren a l’entrada parlant amb els responsables, un home ha pogut entrar sense problemes, com es veu al vídeo. I quan Keita i Paredes han marxat, també han deixat accedir dos nois blancs sense complicacions ni reticències. A més, fonts d’El Canal, el Centre d’Arts Escèniques on Vox ha celebrat l’acte a Salt, han assegurat a l’ARA que la sala on han fet l'acte no estava plena. “Hi havia almenys una quarantena de llocs buits”, han subratllat.

Els responsables de Vox han dit que “no tenen constància” que s’hagi produit cap incident a l’entrada. Es dona la circumstància que el portaveu del comitè executiu del partit és Ignacio Garriga Vaz de Concicao, a qui es coneix popularment com "el Negre de Vox".