La 7a edició del Vívid ofereix 50 activitats enoturístiques

El festival Vívid, que se celebrarà del 4 d’abril al 3 maig, oferirà un mes sencer d’activitats enoturístiques a la Costa Brava. La iniciativa, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.

Una de les principals novetats d’aquesta edició és la posada en marxa d’un nou servei de packs a la carta, que combinen les estades en hotel o casa rural amb les activitats del programa. La millora pretén incrementar el nombre de participants que s’allotgen en establiments del territori, que l’any passat es va situar en un 20%.

Activitats en espais singulars

La programació, més qualitativa que quantitativa, presenta propostes d’enoturisme actiu amb rutes a peu o en bicicleta entre vinyes i els Tastos amb personalitat, amb la participació d’Empar Moliner o dels propietaris del celler destruït per la riuada del Francolí, a més d’activitats en espais singulars com cales, monestirs o un vaixell de pesca.