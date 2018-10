La fira Liberisliber de Besalú fa un salt endavant

Tot i les dificultats que travessa el món de la cultura, en general, i el de les editorials, en particular, la fira d’editorials independents de Besalú, Liberisliber, ha decidit fer un salt endavant i créixer. Aquest any no només hi haurà estands de la fira a la plaça Sant Pere, l’escenari habitual, sinó també a la plaça del Claustre, al costat. Amb aquest creixement d’espai expositiu, la 9a edició de la fira podrà acollir 14 editorials més, amb la qual cosa aquest cap de setmana n’hi haurà 63. “És una idea que sempre ens voltava pel cap perquè rebíem més sol·licituds que no pas disponibilitat teníem. Però hem preferit tenir un creixement lent, progressiu i raonable”, diu Miquel-Àngel Codes, director de la fira. “De fet, aquest any tampoc no hem pogut admetre totes les que voldrien ser-hi, entre 20 i 30 n’han quedat fora”, afegeix Codes.

Les llibreries també hi seran

Amb l’ampliació, editorials com Blackie Books, Wunderkammer, La Temerària, Huerga & Fierro o Viena se sumaran a segells com Edicions de 1984, Brau, Ela Geminada, Cal·lígraf, Llibres del Segle, Adesiara, Sidillà, Periscopi o L’Avenç. Moltes editorials aprofitaran la fira per presentar novetats, com Edicions de 1984 amb El fugitiu que no se’n va, de Raül Garrigasait.

Per primer cop també hi haurà llibreries que hi participaran representant un segell editorial. Horitzons, de Barcelona, ho farà amb Farell; Foster & Wallace, de Vic, amb Viena, i La Temerària, amb segell propi. Amb aquesta aportació, la fira no només vol remarcar el paper dels editors independents sinó també el de les llibreries de proximitat.

Ivette Nadal i Adrià Puntí

La fira manté les activitats que són fixes, com la lectura, els recitals de poesia i narrativa, que aquest any es dediquen a Marguerite Duras, i els diàlegs temàtics, en què hi participaran convidats com Mercè Ibarz, Joan Carles Mèlich, Clàudia Pagès, Antonio Baños, Neus Tomàs, Agustí Villaronga i Mireia Ros, entre d’altres. També hi haurà actuacions, com la d’Ivette Nadal, que diumenge dia 7 presentarà poemari, Arbres, mars, desconcerts (Llibres del Segle), i Adrià Puntí, que tancarà la fira amb un concert al teatre Cal Tronc a les 19 h.

Futur incert malgrat l’èxit

La bona marxa de Liberisliber no amaga la preocupació dels seus organitzadors per “la poca implicació” que consideren que tenen les administracions supramunicipals. “Fem una fira professional i un festival paral·lel amb 30 activitats en condicions amateurs. Al novembre sol·licitarem una reunió amb la Generalitat i la Diputació de Girona per mirar de tancar un acord definitiu -diu Codes-. Si no ens entenem, ens plantegem tancar la fira. Serà la primera vegada que una fira que va bé, amb un creixement ininterromput, haurà de plegar”, segueix el director, que no es planteja portar la fira a una altra població. “No és una fira comercial, és una fira cultural que ha nascut a Besalú i ens hi sentim molt lligats -diu Codes, que reivindica el paper dels segells independents-. Què seria del món editorial català sense aquests petits segells?”, es pregunta el director.