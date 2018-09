El llegat dels fotògrafs gironins, recollit en un volum

El Centre de la Imatge INSPAI de la Diputació de Girona ha reeditat, en versió revisada, ampliada i actualitzada, l’únic volum que recull els principals fotògrafs i estudis de fotografia de les comarques de Girona, ordenats alfabèticament i per municipis. El llibre, que estava exhaurit, es va publicar el 1998 dins la col·lecció Quaderns de Fotografia, que tenen per objectiu donar a conèixer l’obra dels fotògrafs que han fet donació dels seus fons a la Diputació de Girona. Era el primer volum d’aquests Quaderns i es va dedicar al fons donat per Emili Massanas. L’edició va anar a cura de J.Víctor Gay i Dolors Grau.

La reedició d’aquell volum, titulada Emili Massanas i Burcet: La fotografia a les comarques gironines (1850-1991), inclou noves dades, informacions, fotògrafs, galeries fotogràfiques i tot allò relacionat amb la informació extreta de les notes i els apunts fotogràfics del fons Emili Massanas, que a part de fotògraf era dissenyador, agitador cultural i col·leccionista de fotografia. El volum també aplega noves dades i informacions obtingudes de treballs i estudis relacionats amb la fotografia a les comarques de Girona que han aparegut al llarg dels últims anys. Aquesta part ha anat a càrrec de la compiladora del primer text, l’arxivera Dolors Grau, i suposa el gruix principal de la publicació. El text va acompanyat de 106 fotografies representatives dels diferents autors que reflecteixen la varietat i diversitat de la col·lecció d’Emili Massanas.

Pròleg de Xavier Miserachs

En la reedició s’ha mantingut el pròleg que el fotògraf Xavier Miserachs va fer a la primera edició i s’hi han introduït textos nous que, d’una banda, complementen la informació recollida relacionada amb la vida i el treball d’Emili Massanas, com és el cas del text del seu amic Jordi Mestre o el text del tècnic de difusió d’INSPAI, Josep Ros, que fa una aproximació a la figura del col·leccionista i al valor de la col·lecció fotogràfica.

El llibre conté, a més, un seguit de textos sobre els treballs tècnics que ha dut a terme INSPAI al llarg d’aquests anys. Les tècniques Sílvia Padrós i Sònia Granel expliquen el tractament tècnic i arxivístic que s’ha fet al fons i a la col·lecció Emili Massanas des que va ingressar a la Diputació de Girona. Diego Fontalba, tècnic de digitalització d’INSPAI, repassa l’evolució dels treballs de digitalització i preservació digital de les imatges del fons, i Laura Tàrrega, tècnica documentalista del Centre de la Imatge de la Diputació, presenta una catalogació i descripció de la biblioteca d’Emili Massanas i explica la feina de restauració d’alguns volums i exemplars d’aquesta biblioteca.