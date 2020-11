La petita gran ràdio de Vilablareix

La majoria dels locutors comencen de molt joves en una ràdio petita amb el somni que un dia els contractaran per treballar en una gran emissora. Dídac Romagós, en canvi, s’ha estimat més quedar-se a la seva petita ràdio de poble, Ràdio Vilablareix, per mirar de fer-la grossa. D’ofertes per fer el salt a cadenes líders d’audiència no n’hi han faltat, però ell ha preferit dedicar talent, hores i entusiasme per eixamplar la seva ràdio més enllà d’on arriba el senyal. Des del 107.5 FM (Girona) o per internet, Ràdio Vilablareix s’ha guanyat la fama de ser l’única ràdio que punxa música només en català i presumeix d’haver aconseguit que pel seu modest estudi hi passin els grans noms de la cançó, de la literatura, del teatre, del cinema, de l’art i de la política d’arreu dels Països Catalans.

“Només faig entrevistes presencials. Els cito a la plaça del poble i els espero allà, davant l’Ajuntament, sovint sota la mirada de veïns encuriosits per saber quin famós arribarà avui”, explica el Dídac. Si al principi costava fer venir els entrevistats, ara s’ha girat la truita. “Flipes quan els grans artistes del moment et truquen perquè treuen disc i volen venir perquè els entrevisti”, afegeix el locutor, orgullós que hagi reeixit el model de ràdio “local i de país, compromesa amb la cultura dels Països Catalans” que ell va defensar davant l’equip de govern, d’ERC, quan es gestava la nova ràdio municipal de Vilablareix, un poble a tocar de Girona de poc més de 3.000 habitats. Amb més de 13.200 seguidors a Twitter, Ràdio Vilablareix (@rvilablareix) fascina tothom qui visita els seus estudis per ser entrevistat pel Dídac.

En un tuit recent el sociòleg Salvador Cardús anima a seguir-la als qui encara no ho fan. L’escriptor Sebastià Alzamora la recomana “vivament”, i el periodista Llibert Ferri la descriu com “un d’aquests fenòmens seductors que generen sobtadament els països petits”. El jurista Hèctor López Bofill assegura que tots els seus amics literats li recomanen seguir-la perquè “té un projecte de difusió cultural de gran nivell”, i el cantant Cesk Freixas destaca que, tot i ser un poble petit, Vilablareix “té una de les ràdios més grans d’aquest país”, i agraeix que cuidi amb tanta exemplaritat “la proximitat, el periodisme i la cultura”.

Agafar el son amb Barril i Puyal

Bregat com a locutor des dels 14 anys a Ràdio Activitat, l’emissora que hi havia anys enrere a Vilablareix, Dídac Romagós diu que la ràdio gairebé està en el seu ADN. De petit s’adormia escoltant la veu de la ràdio que es colava a través de la porta de l’habitació dels seus pares. Si la tancaven, ell s’aixecava a les palpentes i, sense fer soroll, l’anava a obrir perquè no hi havia manera d’agafar el son sense la companyia de Joan Barril, “amb aquella seva manera de fer ràdio reposada”, o sense la veu única de Puyal els dies de futbol. Ara el Dídac la viu dia i nit, la ràdio. Sempre atent a tot, perquè res falli, perquè tot el poble i el país se la sentin seva, perquè les primeres figures de la cultura segueixin sentint com un privilegi ser rebuts pel locutor a la plaça del poble de Vilablareix per acompanyar-los fins a l’estudi.