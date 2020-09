Una placa a la riba del Ter

Una placa modesta, poc visible, situada arran de gespa, recorda les víctimes del covid-19 al parc de Fontajau. El text diu així: “De la ciutat de Girona en memòria de totes les persones que la pandèmia de la covid-19 ens ha pres abans d’hora. Sempre mantindrem viu el seu record”. La placa, al peu d’un petit desmai que farà ombra quan creixi, molt a prop de la llera del Ter, es va posar com a culminació de l’acte d’homenatge a les víctimes del coronavirus que l’Ajuntament de Girona va organitzar a mitjans de juliol. En aquest acte hi van intervenir diverses autoritats i representants dels col·lectius sanitaris i d’emergències, així com familiars i amics de les víctimes de la pandèmia. La discreció de la placa fa que només uns pocs vianants, que l’albiren des del camí, s’hi acostin per llegir-ne el contingut.