"La família li va oferir diverses solucions abans d'ordenar el desnonament"

Ofegada per les deutes i a punt de quedar-se sense el mas de la família on havia viscut en els darrers anys. Aquesta era la situació de Conxita Feliu, la veïna d'Estanyol (Bescanó, Gironès) que ahir van trobar morta al cotxe que estava aparcat davant de la casa on vivia sola, coneguda com a Mas Cendra. Tot apunta que la dona s’hauria suicïdat ompint de gas el vehicle just el dia que s’acabava la pròrroga per exectuar el seu desnonament; després que una sentència d’un tribunal de primera instància -que l’Audiència de Girona va corroborar- acceptés la demanda de nul·litat del contracte entre la dona i una societat.

Aquesta empresa és propietat del seu germà Manel i de la seva dona i els seus fills. Segons un familiar directe que prefereix no fer públic el seu nom, el seu germà li va oferir "diverses solucions" abans de portar-la als jutjats, “però ella sempre ho havia rebutjat. Era massa poc per la Conxita de Can Cendra”. I és que la veïna pertanyia a una família molt coneguda al poble, els Cendra d’Anglès, que tenen diverses propietats i que, a més, són els cosins de la farmacèutica d’Olot, Maria Àngels Feliu, a qui van segrestar durant 492 dies el 1992. Així mateix, la seva mare és la química i empresària Ana Lajusticia, que es dedica a la comercialització de productes alimentaris, la majoria relacionats amb el magnesi.

Però fa més de cinc anys que Conxita Feliu va perdre "tot el capital i el patrimoni que tenia". “Va fer diverses estafes a l’empresa familiar, després va venir tota l’estafa del restaurant i les que no han acabat als jutjats. Estava ofegada per moltes deutes i diverses persones”, assegura el familiar. I és que el 2014 el seu nom va sortir als mitjans perquè va acabar als jutjats acusada d’estafa, quan era una de les propietaries del restaurant Can Batlle de Quart, que tenia a mitges amb un empresari de Llagostera. Feliu va ser condemnada a pagar 27.500 euros més els interessos per haver deixat penjades tretze parelles, amb qui s’havia compromès a fer els seus banquets de noces.

Poc abans dels fets al restaurant, el 2012, el seu pare va patir un itcus i Conxita es va traslladar a Mas Cendra per cuidar-lo. Llavors, la propietat de la casa estava dividida entre el pare i els cinc germans. “Ella ja tenia la seva part embargada i quan va morir el pare, es va quedar la seva part de la propietat perquè deia que l’havia cuidat els darrers anys. I, als jutjats, va treure un paper, escrit amb màquina d’escriure i sense notari, on deia que el pare li havia deixat d’herència la casa”. Però a causa dels deutes, també li van embargar el mas i el va comprar en subhasta el seu antic soci del restaurant.“I va ser aquest empresari de Llagostera qui li va vendre al seu germà entre el 2013 i 2014”.

Segons aquest familiar directe, des de llavors la família li havia ofert “diverses solucions, com un pis per ella”, però Feliu “sempre les rebutjava i es negava a marxar del mas”. De fet, l’ajuntament ha informat que els serveis bàsics d’atenció social coneixien la “situació socioeconòmica” de la veïna, i que li van oferir recursos i serveis als quals es podia acollir, però que ella va descartar-ho.

El germà de la dona estava ahir present quan, amb la comitiva judicial, van trobar la dona morta a dins del cotxe. A dins de la casa, per les parets de la cuina, Conxita va escriure diversos retrets cap al seu germà a qui culpava de la seva situació. Per aquesta raó, el seu germà ha enviat una carta a tots els veïns d’Estanyol oferint-se a explicar la seva versió dels fets “amb proves com les sentències i diversa documentació”.

Whatsapp de comiat

El succés ha deixat corpresos els poc més d’un centenar de veïns que viuen a Estanyol, aquest poble del municipi de Bescanó, aillat del nucli i envoltat de camps i boscos. Tots els que formen part del grup de whatsapp del poble van rebre l’últim missatge que va enviar Conxita a les dues de la matinada del dilluns al dimarts, hores abans que s’executés el desnonament. “Bon dia veïns, he tingut que marxar d’Estanyol, molt dur, no ha sigut voluntari” deia el missatge que acabava amb la frase: “Només despedir-me i dir-vos que ha sigut un plaer conviure amb tots vosaltres, molta sort i felicitat per tots!”.