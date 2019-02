Els sindicats volen “sí o sí” el Trueta a Girona

Els sindicats denuncien que la Generalitat no té “voluntat política” per tirar endavant el nou Hospital Josep Trueta de Girona, segons Maria Àngels Rodríguez, de Comissions Obreres (CCOO). Rodríguez ha demanat al Govern que “posi fil a l’agulla” per finalitzar el pla funcional i inclogui les primeres partides pressupostàries per començar les obres. Sobre la decisió de Salut en relació a la ubicació del futur equipament entre Girona i Salt, la portaveu ha assegurat que no hi pot haver debat perquè “ha de ser a Girona sí o sí”.

Maria Àngels Rodríguez assegura que les reformes que s’estan fent actualment a l’edifici “no són suficients”. Salut ha confirmat que en els pròxims mesos acabarà el redactat del pla funcional. Aquest document posa les bases de quins serveis cal que ofereixi l’hospital de referència a les comarques gironines. La portaveu del sindicat ha afirmat que “no podem deixar una ciutat com Girona sense un centre de referència de l’Institut Català de la Salut”.