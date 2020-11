De qui són els bolets?

La propietària d’un mas de Ripoll que va discutir amb un boletaire i va acabar detinguda pels Mossos, i jutjada aquesta setmana, demostra que la temporada de bolets d’aquest any pot fer saltar guspires. La dona va barrar el pas al vehicle d’un boletaire a qui ja coneixia d’altres cops. La dona li va dir que no el deixaria marxar fins que deixés els bolets que havia agafat a la seva finca i ell s’hi va negar. L’home va trucar a la policia i els agents se la van endur emmanillada. L’home va marxar amb els bolets. El litigi ha acabat amb l’acceptpació d’una pena de quatre mesos i una multa de 480 euros. Unió de Pagesos (a la foto d’ACN) dona suport a la dona i li pagarà la multa amb una caixa de resistència. L’incident augura que la discussió sobre la propietat dels fruits dels boscos pujarà de to. Cada cop hi ha més propietaris que reclamen una taxa per collir bolets.