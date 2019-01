El subdelegat del govern espanyol a Girona reitera que el jutge va donar el “seu vistiplau” a les 16 detencions

El subdelegat del govern espanyol, Albert Bramon ha reiterat que el magistrat del jutjat d’instrucció 4 de Girona "sabia" que la Policia Nacional faria 16 detencions el dimecres passat a Girona i que el jutge "va donar el seu vistiplau” a l'operació. De fet, segons Bramon, el magistrat també sabia que, entre els detinguts, hi hauria dos alcaldes.

“El jutge va arxivar provisionalment la causa, però quan algú va trobar els culpables, va reobrir el cas. El jutge va donar el seu vistiplau perquè l'operació funcionés tal com la Policia Nacional estimava” ha insistit.

Tot i això, segons l’atestat policial, al qual ha tingut accés l’ARA, el jutge va informar a la Policia que havia manat “el sobreseïment provisional” del cas per “manca d’autor conegut”, perquè no tenia constància que els Mossos d’Esquadra haguessin pogut identificar cap de les persones responsables dels fets.

Des del Tribunal Superior de Justícia remeten al comunicat que van enviar el dia de l'operació, el dimecres passat, on puntualitzen que el jutge "estava informat" que es farien les detencions.

Vies de comunicació "vitals"

Bramon ha defensat que "les autoritats" investiguin "qui són els responsables" dels talls a les vies de circulació o d'aquelles accions que tinguin un perjudici en la població. No obstant això, sobre la protesta dels taxistes, que durant sis dies han bloquejat la Gran Via de Barcelona, Bramon ha puntualitzat que, en aquest cas, "no s'està afectant un servei vital com és l'AVE".

"A Barcelona tens alternatives i pots passar pel carrer Mallorca, si es talla l'AVE no hi ha alternatives que et permetin arribar amb poc temps a Barcelona o Madrid, i afecta a més persones", ha reblat. Per Bramon "són els governants" els que determinen "a on s'ha d'actuar en funció de si hi ha més afectació o menys".

Pel que fa a la denúncia que presentarà la Generalitat contra l’operació de la Policia Nacinoal a Girona, Bramon ha dit: “Hi ha gent que enyora Millo i el PP. Qui no té feina, el gat pentina”.

Per altra banda, sobre les paraules del ministre d’exteriors Josep Borrell afirmant que el miler de ferits de l’1-O “van ser fake news”, el subdelegat del govern espanyol a Girona ha reconegut que “ho desconeix” i que no es pot “pronunciar sobre això”. “Alguns devien ser real news i d’altres fake news. Serà un jutge qui decidirà si són fakes o reals”, ha indicat.