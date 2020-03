L'ARA estrena 'Microcosmos', el nou disc de Lu Rois

Lu Rois (Sabadell, 1990) és una dels músiques més personals, inquietes i interessants del panorama nacional. Després de sorprendre crítica i públic amb el seu anterior Clarobscur (2017), un treball ple de sensibilitat i originalitat, fa un pas endavant amb Microcosmos, el disc que estrena l'ARA en exclusiva aquest dimarts.

El tercer disc de Rois és un passeig per totes les rutes de la maternitat, una celebració de vida i criança des d'un univers oníric i sideral. Si a Clarobscur la vallesana se centrava en la dualitat entre bons i mals moments, a Microcosmos busca el detall de les petites coses que acostumen a passar desapercebudes. Les cançons que formen aquest disc comencen amb el gest més natural, el d'un nadó, el seu fill, posant els dits al piano. "Tocava tecles random i jo componia a partir d'aquí, en bucles que em recordaven molt els M ikrokosmos de Béla Bartók : porcions melòdiques que es van eixamplant i van creant universos", explica Rois, que va trigar deu mesos a començar a escriure després d'haver donat a llum: "En la primera fase de cuidar el meu fill vaig pensar molt en abandonar la música, sentia que era absurd crear cançons després de crear vida", recorda.

Sortosament, a Rois va tornar-li la inspiració per facturar un dels discos més especials d'aquest inici de 2020, un elapé que trenca amb el passat recent de la pianista de Sabadell, començant per la formació, ara amb Laia Vallès i Santi Careta a la guitarra i el teclat. "He sortit de la zona de confort –explica Rois– després del procés vital de la maternitat. Volia deixar palesa una nova intimitat en la meva música".

Microcosmos ha comptat amb la col·laboració d'Edi Pou ( Za!) i Sara Fontán, i està coeditat per BankRobber i To Be Confirmed. Música de confinament? No, música ideal per al confinament, perquè és un viatge a la cerca de detalls que no trobaràs fàcilment: "Volia que les cançons ajudessin a sortir una mica de tu mateix, la instrumentació ha fet que tot fos molt cosmològic", explica Rois. Perfecte per marxar sense sortir de casa.