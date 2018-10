L’ARA publica un doble disc inèdit amb el Llach més reivindicatiu

“Si hagués sabut el que passaria al país, no hauria deixat de cantar”, ha arribat a dir el músic i diputat circumstancial Lluís Llach. Tossudament alçats és el manifest de combat que podria interpretar el músic en cas que continués als escenaris, un doble disc inèdit amb el Llach més reivindicatiu. El recull inclou les millors cançons que ha compost durant tota la seva trajectòria per reivindicar els drets i les llibertats. Es podrà aconseguir amb el diari els dies 13 i 14 d’octubre per 14,95 euros.

Amb el subtítol de Les cançons de lluita de Lluís Llach, el doble disc inclou temes que són símbols d’una època, com L’estaca, que avui en dia continua cantant-se en actes, manifestacions i mítings. Tot i que en el seu comiat dels escenaris es va negar a fer-la, el públic mateix l’ha tornat a entonar. Va passar el mateix fa quinze dies al Quebec, on el músic s’hi va afegir. Darrere d’aquest himne imparable del 1970, cançons de la mateixa època, com La gallineta, Venim del nord, venim del sud, I si canto trist, Cançó d’amor a la llibertat i Companys no és això. O aquell No abarateixis el somni que va entonar al Camp Nou el juliol del 1985, com Abril 74 i Campanades a morts. Les Corrandes d’exili de Pere Quart tenen una presència destacada en la trajectòria discogràfica de Llach, i també apareixen en aquest doble disc amb 25 temes. Altres cançons són més recents, com Jo hi sóc si tu vols ser-hi i Un himne per no guanyar, del disc Temps de revoltes (2000), o el tema Neofatxes globals, una expressió que va passar a l’argot popular. D’altres són temes dels últims anys en actiu, com A poc a poc, on cantava una lletania: “Quant i fins quan caldrà que alcem/ el nostre cant, la nostra veu,/ quant i fins quan perquè el demà/ sols sigui un gest de llibertat”.

