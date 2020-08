Alex Peña denuncia la mercantilització de Lorca amb uns recreatius inspirats en el poeta

La Casa Seat homenatja el poeta Federico García Lorca amb la instal·lació Recreativos Federico, d'Alex Peña. La instal·lació està composta per set màquines, entre les quals hi ha un futbolí, una màquina de condons i una de videojocs, que reinterpreten algunes de les obres del poeta amb l'objectiu de denunciar la mercantilització dels autors i artistes icònics. "Quan el llegat artístic es converteix en un souvenir, la literatura dramàtica es converteix en un joc", explica Alex Peña a l'ACN. Concretament, la màquina de venda de preservatius porta per nom Yerma, una altra de caçar objectes es diu Bolas de sangre i la de matar marcianets Cadaqués Invaders, on Lorca dispara castanyetes a Salvador Dalí i l'artista empordanès es defensa tirant mosques. "He interpretat aquestes obres a partir del que signifiquen en la societat. Tinc un punt de vista crític tota l'estona amb la mercantilització", subratlla Peña.

A Bolas de sangre es pot aconseguir el perfum de Pepe el Romano, un dels personatges de La casa de Bernarda Alba. "Imagino que el Pepe el Romano d'avui seria l'home que talla la gespa al camp de golf i hem elaborat un perfum amb essència de gespa fresca acabada de tallar". Així mateix, s'ha instal·lat un futbolí on s'enfronten els protagonistes d' Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Les màquines de joc són gratuïtes; i les que donen premi s'han de pagar, però com ha detallat Peña sempre s'hi guanya.

Espais sonors per embolcallar l'art

La instal·lació, que es pot visitar fins al 5 de setembre de manera gratuïta, té uns espais sonors dissenyats pels músics Darío del Moral i Pablo Peña, amb la col·laboració d'artistes del panorama musical andalús com Daniel Alonso (Pony Bravo i Los Voluble). The Gardener / Stay P MRST i Laura García Lorca posen veu i música a Bolas de sangre. També s'hi reprodueix l'arxiu del disc Canciones populares, gravat per Lorca i La Argentinita l'any 1931.

Casa Seat també presenta aquest agost el podcast lorquià Federico en CASA, il·lustracions lorquianes de Jordi Labanda, Flavita Banana i Laura Serrano i la lectura dramatitzada d'un fragment de Bodas de sangre amb l'actriu Clara Segura. I han encarregat unes postres exclusives al pastisser Christian Escribà inspirades en un poema de Lorca.