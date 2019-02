L'empoderament femení, la lluita LGTBI i els conflictes racials omplen la cartellera de l'Americana Film Fest

L' Americana Film Fest, una cita audiovisual imprescindible per als amants del cinema independent, arriba a la 6a edició amb 24 llargmetratges de ficció, 8 documentals i 39 curtmetratges. L'empoderament femení, la lluita LGTBI, els retrats de l'Amèrica profunda, els conflictes racials, la música i les adolescències tèrboles són alguns dels temes que explora la programació d'enguany, que arrencarà el 5 de març al Phenomena i s'estendrà als Cinemes Girona, el Zumzeig i la Filmoteca de Catalunya fins al 10 de març.

El cicle donarà el tret de sortida amb 'The miseducation of Cameron Post', de Desiree Akhavan, un film que mostra la lluita d'una adolescent lesbiana internada per la seva família en un centre de teràpia de reorientació de la sexualitat. Un altre dels plats forts d'aquesta edició és el documental 'RBG', de Julie Cohen i Betsy West, nominat a l'Oscar, que narra la vida i la carrera excepcionals de la jutge del Tribunal Suprem dels Estats Units Ruth Bader Ginsburg, símbol de la resistència a Trump i icona inesperada de la cultura popular i la lluita feminista.

La programació segueix amb 'Her smell', d'Alex Ross Perry, en què Elisabeth Moss –la protagonista d''El conte de la criada'– dona vida a una noia punk, rockera i autodestructiva que lluita per mantenir la sobrietat i recuperar la inspiració que va dur la seva banda musical a l'èxit. Un altre títol que reforça l'empoderament de les dones és 'Damsel', amb el qual David i Nathan Zellner desmitifiquen els prototips masculins i els clixés femenins del 'western' amb un to irònic.

En clau de comèdia, Andrew Bujalski retrata a l'aclamada 'Support the girls' les cambreres d'un bar esportiu d'autopista. Completa aquesta llista el debut en la ficció de Crystal Moselle, directora del multipremiat documental 'The wolfpack', que a 'Skate kitchen' s'endinsa en el món de les 'skaters' adolescents a Nova York. Aquest títol tindrà estrena simultània a Movistar+.

Ethan Hawke presentarà el seu tercer llargmetratge com a cineasta, 'Blaze', una de les pel·lícules biogràfiques musicals de l'any, mentre que Paul Dano debutarà en la direcció amb 'Wildlife', protagonitzada per Jake Gyllenhaal i Carey Mulligan i escollida per inaugurar la setmana de la crítica del Festival de Canes.

Cada any el festival selecciona dos artistes convidats. Enguany ha triat David i Nathan Zeller, que presentaran al festival la 'première' espanyola de 'Damsel', aspirant a l'Os d'Or a Berlín i protagonitzada per Mia Wasikowska i Robert Pattinson. També protagonitzaran un cicle a la Filmoteca de Catalunya, que programa quatre dels seus cinc llargs anteriors ('Kumiko', 'The treasure hunter', 'Kid-thing', 'Frontier' i 'Goliath') i una sessió amb els seus curts, premiats arreu del món.

Una programació de nominats als Oscars i als Independent Spirit

La programació de l'Americana 2019 compta amb 21 estrenes (una de mundial, tretze a Espanya i set a Catalunya). El festival oferirà el més destacat dels premis Independent Spirit, els guardons 'indie' per excel·lència, i quatre dels cinc documentals nominats als Oscars: 'Minding the gap', amb més de 40 premis i en estrena simultània a Movistar+; 'RBG', nominat també a millor cançó original; 'Free solo', testimoni de la primera escalada en solitari de la paret d'El Capitan, al parc de Yosemite (Estats Units), i 'Hale county this morning, this evening', premi especial del jurat a Sundance. A més, la sessió Sundance Short Film Tour inclourà un dels curts que opta a endur-se l'estatueta de l'Acadèmia americana: 'Fauve', dirigit pel canadenc Jérémy Comte i Premi Especial del Jurat a Sundance.

D'altra banda, també hi ha vuit títols nominats als Independent Spirit Awards: 'We the animals', de Jeremiah Zagar i guanyadora del premi Next a Sundance, que opta a la millor 'opera prima' juntament amb 'Wildlife', i 'Leave no trace', un del títols nominats a millor pel·lícula i direcció. Completen la llista 'Hale county this morning', 'This evening', 'Minding the gap', 'Madeline's Madeline', 'Never goin' back' i 'Support the girls'. Els Independent Spirit Awards es donaran a conèixer dissabte de la setmana vinent.