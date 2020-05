L’Audiència de Madrid condemna Pilar Abel a pagar les costes de l’exhumació de Dalí

Nou capítol del surrealista serial de la suposada filla de Salvador Dalí, Pilar Abel. L’Audiència de Madrid ha ratificat la sentència que estableix que la figuerenca no és filla de l’artista i que l’obliga a pagar les costes del procés, que va incloure l’exhumació del cos del pintor, enterrat al Teatre-Museu Dalí de Figueres sota una llosa d'una tona i mitja, davant d’una gran expectació mediàtica. Ara la Fundació Gala-Salvador Dalí podria iniciar el tràmit judicial per reclamar l'import de tot el procés. Segons fonts de l'entitat, estan estudiant "la lletra petita de la sentència" però, "en principi, no s'emprendran mesures contra Pilar Abel perquè es va declarar insolvent". "I, a més, no volem donar més protagonisme a aquest episodi", han afegit les mateixes fonts.

A la sentència, l'Audiència de Madrid desestima el recurs que va presentar Pilar Abel, que defensava que no s'havia acreditat la cadena de custòdia de les proves d'ADN. La sala, però, defensa el centre que les va dur a terme: "És un laboratori contrastat amb absolutes garanties d'imparcialitat i objectivitat que ningú va qüestionar quan es va proposar la prova". A més, subratlla que el recurs no indica "quan s'hauria produït el trencament de la custòdia ni on". "Només es va qüestionar la prova quan es va conèixer el resultat", afegeix a l'escrit.

A més, l'Audiència ratifica l'apreciació de "temeritat" que va sentenciar el jutjat de primera instància de Madrid perquè consideren que Abel va anar a judici després que les proves d'ADN "excloguessin" de manera clara que Dalí era el seu pare. La figuerenca ha assegurat que ara recorrerà aquesta sentència al Tribunal Suprem.

El litigi per la paternitat va començar el 2015, quan Pilar Abel va interposar una demanda contra la Fundació Gala-Salvador Dalí i el ministeri d'Hisenda, que són els gestors de l'herència del pintor. El 23 de juliol del 2017, davant centenars de mitjans de comunicació de tot el món, es va produir un dels capítols més surrealistes de la història de Figueres: l'exhumació del cos de Dalí per extreure mostres d'ADN per poder comprovar si era el pare de la figuerenca.

L'operació va requerir la contractació de diversos operaris per aixecar la llosa d'una tona i mitja que protegeix la cripta on està enterrat Dalí, a qui van embalsamar quan va morir. Paral·lelament, també es van muntar dues carpes per protegir tota l'operació de les mirades alienes i, especialment, dels objectius de les càmeres.

Després de l'exhumació, la Fundació va carregar contra el jutjat que va ordenar extreure mostres d'ADN perquè van considerar que s'havia fet un acte "gairebé de violència cap al difunt sense cap indici". Abel sempre ha defensat que una amiga de la seva mare li va dir que Salvador Dalí era el seu pare i que haurien estat junts quan la progenitora treballava a casa del pintor. En un comunicat enviat aquest matí, l'entitat "dona per tancat aquest trist episodi".