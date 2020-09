El Ballet Contemporani de Catalunya s'estrena amb un viatge per l'evolució de la dansa

Terrassa és la seu d'una nova companyia de dansa, el Ballet Contemporani de Catalunya, que es presentarà el 2 d'octubre al Teatre Fortuny de Reus amb MU Dansa. Aquest programa obrirà la temporada de música de l’Associació de Concerts de Reus, que enguany commemora cent anys. El coreògraf Miquel G. Font i director artístic d'Habemus Corpus forma part de l'equip emprenedor en qualitat de coreògraf convidat i assessor artístic, mentre que la ballarina nord-americana Elizabeth Cohen, també coreògrafa i productora, n'assumeix la direcció artística. "Havíem d'estrenar el nostre primer programa al maig, però per l'epidèmia del coronavirus ho hem hagut d'ajornar a l'octubre", explica Cohen.

MU Dansa és un programa que incorpora el sentit d'itinerància i inclou dos capítols. El primer, Xoc Anti-Tempo, es presenta com un viatge per l'evolució de la dansa, des dels seus orígens relacionats amb els rituals fins a l'actualitat, passant per diferents períodes, com ara el medieval. "El llenguatge coreogràfic engloba el clàssic, que és més rígid, però també el contemporani, amb uns moviments més lliures i actuals", explica Cohen, que s'ha format en l'estil virtuós de Vaganova, però també ha treballat el contemporani ballant en companyies com la Nacional del Perú, mentre que Miquel G. Font ha integrat, entre d'altres, la companyia de Maurice Béjart. "Els dos hem tret referents de molts costats i això es nota en el programa. És eclèctic dintre d’una línia més concreta i, per exemple, també hi ha una part amb sabatilles de puntes", explica la ballarina. Amb un quartet tocant sobre l'escenari, la música inclou peces de compositors com ara Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi, Schubert, Benjamin Britten i Arvo Pärt.

"La nostra companyia vol transmetre que la dansa és accessible a tothom i volem mostrar que va més enllà del ballet i el contemporani: la dansa és expressar-se a través del cos", assevera Cohen, que va integrar el Ballet de Catalunya i, posteriorment, el Ballet de Barcelona. "Ens diferenciem de les altres companyies en el fet que som tots professionals i estem treballant per buscar financiació amb subvencions", diu. La directora executiva de la nova companyia és Marina Quera, exdirectora executiva del Ballet de Catalunya. "He vist quin tractament es dona al ballarí en general i crec que estem infravalorats en moltes companyies. Aquesta és una de les coses més importants de la nostra: volem posar el ballarí al centre, que tingui uns horaris establerts, etc., i ja portem quatre setmanes treballant junts i no hi ha cap drama", explica Cohen. "Moltes companyies tenen molta il·lusió i poca organització. Hem estudiat com evitar qualsevol situació problemàtica", rebla la ballarina.

La companyia està integrada per cinc ballarins –la sueca Matilda Gustafsson, la belga Florine Boland, el navarrès Nabar Martínez i el basc Diego Urdangarin, a més d'Elisabeth Cohen– i té la seu a Terrassa. Del 3 al 29 d'agost ha estat en residència al Club Gimnàstic Terrassa i des del 31 d'agost fins al 26 de setembre a l'Espai de Creació Tub d’Assaig. Posteriorment els acollirà la Sala Crespi: del 28 de setembre al 25 d’octubre. Pel que fa a les actuacions, a banda de l'estrena el dia 2 d'octubre de Mu Dansa, tenen previstes altres dates: l'11 d’octubre al Teatre Principal d’Arenys de Mar; el 18 d’octubre al Teatre Lluïsos d’Horta i els dies 23 i 24 d’octubre a la Sala Crespi de Terrassa.

Atomització de les companyies

Amb el naixement del Ballet Contemporani de Catalunya ja són tres les companyies de dansa amb base clàssica que intenten obrir-se camí al país. El Ballet de Catalunya es va crear el 2017 també a Terrassa; després d'estar de resident al Centre Cultural Terrassa, ara té la seu en un local proper al teatre. La seva última actuació va ser el 29 de febrer al Cercle de Gràcia de Barcelona, una coreografia de Ramon Oller amb música de Marina Rosell. La Fundació Ballet de Catalunya segueix endavant "malgrat les dificultats" produïdes pel coronavirus, tal com explica el seu director, Elías García.

També hi ha el Ballet de Barcelona, amb seu a Rubí i un elenc de divuit ballarins. Ha realitzat diferents espectacles arreu de Catalunya i França, i la temporada vinent seran companyia resident al Versus Teatre, on oferiran espectacles alguns dimecres de cada mes. Entre altres projectes de la nova temporada hi ha un segon acte d' El llac dels cignes on hi haurà moltes innovacions de rols de gènere, amb un cos de ball mixt, però amb els dos cignes principals interpretats per nois, mentre que el rol d'Odette-Odile el ballen indistintament el director artístic, Chase Johnsey, i una de les ballarines del grup. Ja en la seva presentació, el juny del 2019 a l'Onyric Teatre, Johnsey va interpretar el clàssic La mort del cigne.