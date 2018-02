Barcelona tindrà un festival de música clàssica el 2019

Barcelona Obertura Spring Festival és el nom triat per a un nou festival de música clàssica la primera edició del qual se celebrarà del 4 al 17 març del 2019, amb el Liceu, L’Auditori i el Palau de la Música com a seus principals i la col·laboració d’Ibercàmera i l’Ajuntament de Barcelona. Promogut per l’associació Barcelona Global, els tres grans equipaments musicals de la ciutat exerciran la direcció col·legiada d’un esdeveniment que vol posicionar Barcelona com a “destí internacional de turisme cultural”, segons Ramon Agenjo, directiu de Barcelona Global i president de la Fundació Damm.

Per atraure aquests visitants s’ha trenat una programació de quinze concerts que començarà amb el baríton Matthias Goerne i el pianista Leif Ove Andsnes interpretant en tres dies tres cicles de lieds de Schubert. És a dir, un inici d’altura que tindrà continuïtat amb concerts amb categoria d’esdeveniment com els dos de Valery Gergiev al capdavant de l’Orquestra del Mariiski i amb el pianista Daniil Trifonov. Seran dos programes diferents, un amb la Cinquena de Mahler i el Concert per a piano núm. 2 de Rakhmàninov, i l’altre amb la participació de l’Orfeó Català, amb Alexander Nevsky de Prokófiev i el Concert núm. 3 de Rakhmàninov. També hi haurà recitals de la soprano Irene Théorin i del pianista Grigory Sokolov, una versió en concert de l’òpera Hamlet d’Ambroise Thomas amb la soprano Diana Damrau i el baríton Carlos Álvarez, l’excepcional trio de corda de Daniel Sepec, Jean-Guihen Queyras i Tabea Zimmermann, el debut de Kent Nagano dirigint l’OBC i Jonathan Nott amb la Gustav Mahler Jugendorchester.

Una ‘Novena’ crítica

També hi haurà projectes especials com el del Rias Kammerchor de Berlín, que farà dialogar el Rèquiem de Tomás Luis de Victoria amb l’estrena del de Bernat Vivancos; Els vespres de Sant Jordi de Joan Pau Pujol a càrrec de la Jove Capella Reial de Catalunya de Jordi Savall, i una Novena de Beethoven amb l’OBC, l’Orfeó Català i l’aportació escènica de l’Agrupación Señor Serrano fent “una reflexió crítica sobre l’Europa actual”, com avança el director general de L’Auditori, Joaquim Garrigosa.

La idea del festival la va tenir fa tres anys Víctor Medem, l’actual coordinador de la Schubertíada de Vilabertran, que entén la música clàssica com “un motor de ciutat”. Tot plegat va sorgir d’una pregunta: com pot ser que Barcelona no sigui coneguda per la música clàssica? “A vegades oblidem tot el que ofereix Barcelona musicalment. Es parla de la ciutat de Picasso, de la platja, però no de la ciutat de la música clàssica”, diu la directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann.

Captar el turisme melòman és un dels objectius que persegueix fa temps els tres equipaments, que ara han considerat que la millor estratègia per aconseguir-ho és a través d’un gran esdeveniment. Però a diferència del Sónar o el Primavera Sound, amb un públic internacional que supera el 50% del total, el Barcelona Obertura no es concentra en tres o quatre dies, sinó que es desplega al llarg de dues setmanes, i al mes de març. “Després del Mobile World Congress passen poques coses a Barcelona, i al març el festival no es trepitja amb ningú a Europa”, diu Mateu Hernández, CEO de Barcelona Global, que vol que “la gent miri Barcelona per la seva oferta cultural, no per les vagues o la situació política”.

Posar la mirada en el públic internacional no significa desatendre el local. “Els concerts formaran part de les programacions habituals dels tres equipaments”, recorda el gerent de L’Auditori, Jordi Brufau. “No es tracta de carregar l’oferta. Volem que el públic de Barcelona hi estigui present”, afegeix Scheppelmann. “I que s’hi sumi públic internacional”, conclou Hernández. La novetat és que el festival, que segons Scheppelmann vol “promocionar Barcelona com a ciutat de música”, sorgeix de la coordinació del Liceu, el Palau de la Música i L’Auditori, que en dues setmanes “oferiran una concentració no habitual d’estrelles”, assegura Garrigosa.

El cost artístic del festival és d’1,4 milions d’euros. L’Ajuntament de Barcelona hi aportarà 300.000 euros, que serviran per escampar el festival per la ciutat, d’una manera similar a la programació als barris del Primavera Sound: uns quaranta concerts gratuïts en equipaments com la Fabra i Coats, a més d’altres en museus com el MNAC, el Macba i el Picasso.