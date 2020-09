La Beckett recupera el fil d'una temporada estroncada i aposta per les 'excepcions'

"La cultura és segura i ens recorda la nostra vulnerabilitat", diu Toni Casares, director artístic de la Beckett. Casares recorda que la temporada anterior de la sala teatral barcelonina –la que es va veure estroncada per la crisi del covid-19 el 13 de març– estava dedicada a la mort: "Les circumstàncies ens han demostrat que era molt oportú". Abans del confinament es van fer 200 funcions i l'ocupació va superar el 90%, mentre que l'anterior va ser del 70%. Dit això, i garantint que s'aplicaran totes les mesures de prevenció de risc de contagi –amb un 50% de l'aforament–, Casares ha afirmat que volen recuperar els espectacles "que van quedar al tinter": "Aquesta tardor respectarem els compromisos", diu, uns compromisos que són amb "l'excepcionalitat". "La mirada artística ha de ser única, excepcional, no alienada o quotidiana", afegeix.

Entre aquests compromisos hi ha Todas las flores, de Bàrbara Mestanza, una producció de The Mamzelles amb el suport de la sala Beckett. Aquest espectacle, que estava previst per al mes de maig, es podrà veure fins al 4 d'octubre, i és "un crit contra l'opressió a les dones", segons apunta Aina Tur, responsable de programació i relació amb companyies de la sala. "Hem vist moltes heroïnes hipersexualitzades o masculinitzades i nosaltres volíem mostrar dones reals que no intenten tapar les seves ferides a escena", explica Mestanza. El context d'aquest thriller feminista és la fi del món: "Així les dones poden vomitar o transformar-se". Del 30 de setembre al 25 d'octubre es reposarà Suite TOC núm 6, de Les Impuxibles, Judith Pujol i María Velasco, una peça "sobre el patiment mental i l'estigma", explica l'intèrpret Ariadna Peya, i del 20 d'octubre al 22 de novembre, El combat del segle. Aquesta obra de Denise Duncan, autora resident la temporada passada, es basa en una història real, la del boxejador Jack Johnson, que va viatjar a Barcelona a principis de segle. "De fet, l'obra ens parla de nosaltres, de la por a no ser estimats, a no ser reconeguts, a morir, i en aquest sentit és molt actual", comenta Duncan.

Al novembre, del 10 al 29, prendrà el relleu Avinguda Nacional, del txec Jarsolav Rudis, dirigida per Martí Torras Mayneris. Forma part del projecte Fabulamundi Playwriting Europe i es basa en un personatge anomenat Vandam, "un feixista però que tanmateix emociona", assenyala Torras. Creuarà l'any (del 9 de desembre al 3 de gener) Karaoke Elusia, del jove dramaturg Oriol Puig, que tracta sobre el bullying i el suïcidi juvenil. Puig ha treballat qüestions com ara la joventut, el poder i la utopia amb estudiants d'ESO en aquesta peça que forma part del projecte internacional Extended Universe, que vol promoure l'ús de les noves tecnologies en la creació teatral i la implicació dels joves en la pràctica escènica. El trimestre es clourà amb la reposició d'una de les obres més aplaudides de la temporada 2018-2019: Els ocells, d'Aristòfanes, amb La Calòrica (del 2 de desembre al 10 de gener).

Díez Quintanilla, nova resident

Com a autora resident, la temporada 20/21 tindrà a Lara Díez Quintanilla, creadora de les companyies Retret Teatre i La Volcànica. L'autora assumeix l'encàrrec d'escriure una obra nova per la qual rebrà 7.500 euros i que, segons explica ella mateixa, girarà al voltant de l'eufòria: "Assimilem la felicitat amb l'eufòria i això ens està emmalaltint", diu Díez. D'altra banda, la Beckett està organitzant una residència d'autors internacionals de 15 dies de durada que inclouria l'estada a Barcelona. Aquesta tardor se'n farien dues, segons explica Víctor Muñoz, responsable de formació i relació amb autors de la Beckett. També s'engegaran altres activitats, com ara els cicles Lluïsa Cunillé i #Jotambé (violències de gènere i estructures de poder), i els diferents laboratoris de creació.