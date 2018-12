'Bohemian Rhapsody' de Queen, el tema més difós del segle XX

Es pensaven que no es vendria, amb els seus sis minuts d'interpretació, els seus passatges operístics i les lletres sobre Galileu i Scaramouche, però la cançó de Queen 'Bohemian Rhapsody' s'ha convertit aquesta setmana en la més difosa del segle XX. Impulsada per la taquillera pel·lícula sobre el grup, 'Bohemian Rhapsody', el tema i el vídeo musical, que data del 1975, ha superat els 1.600 milions de difusions globals, segons Universal Music Group. La cançó ha superat temes com 'Smells like teen spirit' de Nirvana i 'Sweet child o'mine' de Guns N' Roses, i ja és el tema de rock clàssic més difós de tots els temps.

El film 'Bohemian Rhapsody', protagonitzat per Rami Malek interpretant Freddie Mercury, ha acostat la música de la banda britànica a una nova generació. Cinc setmanes després del seu llançament, també es va convertir en la pel·lícula biogràfica més taquillera de la història, amb vendes de 600 milions de dòlars. Malek ha estat nominat a un Globus d'Or i s'espera que rebi una nominació als Oscars al gener.

Universal ha promogut el tema a les plataformes de 'streaming' les últimes setmanes. Per afirmar que 'Bohemian Rhapsody' és la més difosa de tots els temps ha sumat els visionats dels serveis 'on demand', com Spotify, Apple Music i Deezer, els canals oficials i plataformes com YouTube.