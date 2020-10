El nou Bond endarrereix l'estrena i deixa els cinemes en la corda fluixa

Cop molt dur per a les sales de cinema. L'únic blockbuster que s'havia d'estrenar aquesta tardor ha anunciat aquest divendres que endarrereix la seva estrena a la primavera de 2021. Sin tiempo para morir, la 25a pel·lícula de la saga Bond, no arribarà als cinemes el 12 de novembre, sinó el 2 d'abril. Així ho han anunciat a través del twitter oficial de James Bond els productors Michael G. Wilson i Barbara Broccoli, juntament amb els dos estudis que distribueixen el film, MGM i Universal. "Entenem que el retard serà una decepció per als fans, però ara esperem compartir la pel·lícula l'any que ve", diu el comunicat.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3